TP - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số doanh nghiệp đường sắt.

Theo đó, Cty CP Xe lửa Gia Lâm (số 551, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị phạt 7.500.000 đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 1 tháng đến 12 tháng. Công ty CTCP Đường sắt Hà Ninh và CTCP Xe lửa Dĩ An (số 8, đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng với vi phạm trên.

Đến 27/1/2016, CTCP Xe lửa Dĩ An có vốn điều lệ thực góp là 65 tỷ đồng và 200 cổ đông. Tuy nhiên, đến ngày 3/10/2016, Công ty Xe lửa Dĩ An mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN.