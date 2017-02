TPO - Tổng Công ty Quản lý bay (VATM) cho hay, công ty vừa lọt vào Top 4 Giải thưởng IHS Jane’s ATC Award 2017 của CANSO. Đây là giải thưởng dành cho nhà Cung cấp dịch vụ không lưu có nhiều cống hiến trong việc duy trì bầu trời an toàn và hiệu quả.

Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hà Nội.

Theo đó, VATM - một trong 161 thành viên chính thức của Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay toàn cầu CANSO, đã vinh dự lọt vào danh sách 4 đề cử chung cuộc cho Giải thưởng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ - giải thưởng ghi nhận những cống hiến của các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong việc duy trì bầu trời an toàn và hiệu quả.

Cùng nằm trong Top 4 với VATM có Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) với Dự án Data Comm, Austro Control/Slovenia Control với “Vùng trời không biên giới SAXFRA” và AEROTHAI với Mô hình Quản lý luồng không lưu (ATFM platform).

Giải thưởng IHS Jane’s ATC Award là Giải thưởng do CANSO tổ chức hàng năm kể từ năm 2001 nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, các dự án và công nghệ góp phần quan trọng trong việc nâng cao an toàn, năng lực khai thác vùng trời và hiệu quả môi trường. Các đề cử được một Hội đồng đánh giá bình chọn dựa trên các tiêu chí của CANSO và được công bố trên website chính thức của Tạp chí IHS Jane’s Airport Review, một tạp chí có uy tín lâu năm trong ngành hàng không thế giới và là đơn vị tài trợ chính thức của giải thưởng này.

VATM tham gia đề cử cho giải thưởng với Tổ hợp Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội (ATCC Hà Nội). Đây là một Tổ hợp công nghiệp Hàng không lần đầu tiên được xây dựng và triển khai áp dụng tại Việt Nam bao gồm Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hà Nội, Trung tâm Quản lý luồng không lưu Việt Nam, Trung tâm Cảnh báo thời tiết, Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không Việt Nam, Trung tâm chỉ huy của Ủy ban An ninh Hàng không Việt Nam. Trong đó Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội được trang bị hệ thống quản lý không lưu ATM có công nghệ cao so với mặt bằng hiện nay của thế giới.

Sau hai năm đưa ATCC Hà Nội vào hoạt động, với tính năng vượt trội của hệ thống, Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực điều hành bay như cơ cấu lại tổ chức vùng trời, đưa vào khai thác hệ thống đường bay song song một chiều trục Bắc – Nam dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến (RNAV5) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO). Nhờ đó, năng lực điều hành bay trên toàn hệ thống tăng hơn 2 lần, năng lực điều hành bay thực tế của từng phân khu tăng hơn 50% so với mật độ bay vào giờ cao điểm, chất lượng điều hành bay và độ an toàn cũng được các hãng hàng không và cơ sở điều hành bay liên quan đánh giá cao và thỏa mãn, hài lòng các khách hàng trên toàn thế giới. Năm 2016, VATM đã điều hành an toàn 734.000 chuyến bay, tăng 14,54% so với năm 2015.

Ngay khi biết kết quả này, ông Hai Eng Chiang, Giám đốc Văn phòng CANSO Châu Á Thái Bình Dương đã chúc mừng VATM, ông cũng nhấn mạnh VATM là niềm tự hào của các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong khu vực.