TPO - Năm 2016, Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất với 28 tỷ USD trong năm 2016, giảm 14,9% so với năm 2015. Hai thị trường Việt Nam vẫn giữ được mức xuất siêu là Hoa Kỳ và EU.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành công thương ngày 6/1, Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2015. Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Năm qua, cả nước có 25 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD so với 23 mặt hàng của năm 2015.

Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm qua thay đổi không đáng kể so với năm trước. Trong đó, nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản ước ước đạt 3,47 tỷ USD, giảm 29,2% so với năm 2015. Riêng dầu thô, giá và lượng xuất khẩu giảm đã làm giảm kim ngạch khoảng 1,4 tỷ USD. Xuất khẩu dầu thô cả năm ước đạt gần 7 triệu tấn, kim ngạch đạt khoảng 2,35 tỷ USD, giảm 24,2% về lượng và 36,7% về trị giá so với năm 2015.

Theo Bộ Công Thương, năm 2016 là năm khó khăn chung của nhiều nền kinh tế. Ở trong nước, chỉ số giá xuất khẩu chung giảm 1,83% so với năm 2015. Nhóm nhiên liệu và khoáng sản giảm sâu nhất ở mức 20,1%, tiếp đến là nhóm nông lâm thủy sản giảm 3,79%, tuy nhiên, nhóm hàng hóa chế biến chế tạo tăng thấp, ở mức 0,72%.

Về nhập khẩu, năm 2016, Việt Nam nhập hàng hóa ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2015. Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, giảm dần tỷ trọng nhập khẩu từ khu vực châu Á, tăng dần nhập khẩu từ thị trường châu Âu. Nhập khẩu từ thị trường châu Á chiếm gần 80% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Về cơ cấu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 49,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2015. Thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản…Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất với 28 tỷ USD trong năm 2016, giảm 14,9% so với năm 2015. Nhập siêu từ Hàn Quốc là 20,2 tỷ USD, tăng 8%; nhập siêu từ ASEAN là 6,3 tỷ USD, tăng 12,5%. Hai thị trường vẫn giữ được mức xuất siêu là Hoa Kỳ với 29,4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2015; EU là 22,9 tỷ USD, tăng 12,3%.