Nụ cười hạnh phúc của hành khách trên chuyến bay may mắn mùa Giáng sinh.

Theo đó, nhiều hoạt động đặc biệt đã được thực hiện như trang hoàng không khí Giáng sinh tại các đầu sân bay, tổ chức tặng quà Giáng sinh cho hành khách tại khu vực check – in, cửa lên tàu bay và trên tàu bay cũng như ở ga đến. Hàng nghìn hành khách đã nhận được những phần quà nhiều ý nghĩa cùng những lời chúc Giáng sinh an lành từ Vietjet.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc Vietjet cho biết: “Việc tổ chức các chuyến bay may mắn mùa Giáng sinh đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của hãng. Mùa Giáng sinh năm nay càng đặc biệt hơn khi Vietjet đã tròn 05 tuổi kể từ mùa Giáng sinh cất cánh đầu tiên năm 2011. Chúng tôi xin cảm ơn người dân Việt Nam và các hành khách đã ủng hộ Vietjet. Xin chúc Quý hành khách một mùa Giáng sinh vui vẻ, thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân”.

Được biết, trước đó, Vietjet cũng đã tổ chức thành công Đêm nhạc Kỷ niệm 05 năm ngày Cất cánh tại TPHCM với sự tham gia của hai nhóm nhạc đình đám quốc tế là Michael Learns to Rock và Wonder Girls cùng nhiều ca sỹ hàng đầu Việt Nam như Thu Minh, Sơn Tùng MTV.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến. Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Bên cạnh vị trí “Top 500 thương hiệu hàng đầu Châu Á 2016”, Vietjet cũng đã vinh dự được bầu chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á” (Best Asian Low Cost Carrier) năm 2015 của TTG Travel Awards và Top 3 hãng hàng không có Fanpage trên Facebook tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Socialbakers đánh giá.

Hiện tại, Vietjet đang khai thác 42 tàu bay A320 và A321, thực hiện khoảng 350 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển gần 35 triệu lượt hành khách, với 60 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia…

Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới.