TPO - Trong tháng đầu năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục vào ròng với giá trị danh mục đạt trên 18,4 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay. Nếu tính cả tiền sẵn sàng trên tài khoản gián tiếp thì xấp xỉ 20 tỷ USD, Thông tin được Chủ tịch UBCK Nhà nước Vũ Bằng đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay 9/3.

Sáng nay (9/3), tại cuộc họp báo chuyên đề về thị trường chứng khoán, ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN cho biết, đến thời điểm hiện nay, mức vốn hóa thị trường đạt hơn 2.260.000 tỷ đồng, tương đương 50,3% GDP, tăng 16% so với cuối năm 2016 và là mức cao nhất khi thành lập thị trường chứng khoán.

Theo ông Bằng, tính đến 6/3, chỉ số VN Index đóng cửa ở mức 716,29 điểm – mức cao nhất trong 10 năm qua, tăng 7,7% so với cuối năm 2016. Chỉ số HNX Index đóng cửa ở mức 86,55 điểm, tăng 8% so với cuối năm 2016.

Về niêm yết, tính đến cuối tháng 2, thị trường có 708 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn cùng 485 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị niêm yết đạt gần 778.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2016.

Thanh khoản thị trường được cải thiện với giao dịch bình quân phiên đạt 7.365 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 6,6% so với bình quân năm 2016. Trong đó giao dịch trái phiếu chính phủ tăng 7%, giao dịch cổ phiếu tăng 6% so với bình quân năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, huy động vốn trên thị trường chứng khoán đạt 40.700 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng giá trị huy động vốn tháng 2 đã tăng 79% so với tháng 1.

“Cuối năm 2016, những kỳ vọng về việc Hoa Kỳ tăng lãi suất cũng như sự tăng giá của đồng USD đã khiến các quỹ đầu tư trên toàn cầu bắt đầu dịch chuyển vốn khỏi các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục mua ròng trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Cụ thể, khối ngoại đã mua ròng 1.545 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và 5.960 tỷ đồng trái phiếu.

Liên quan đến tái cơ cấu công ty chứng khoán, lãnh đạo UBCK cũng cho hay hiện lĩnh vực ngân hàng thì chưa xử lý được nhưng ngành chứng khoán đã giảm được 8 công ty . “83/86 công ty chứng khoán đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính. Đây là yếu tố rất quan trọng để sang năm 2018 chúng tôi triển khai các sản phẩm như bán khống,…. Tái cấu trúc chứng khoán là trọng tâm cho việc mở những sản phẩm mới”, ông Bằng khẳng định.

Cũng theo ông Bằng, công tác thanh tra giám sát thời gian qua khá vất vả, do yêu cầu công việc chúng tôi cũng phải căng đoàn đi triển khai, dịp tết rất không muốn nhưng anh chị em phải làm do công việc; từ đó khả năng phát hiện xử lý sẽ tốt hơn trước”.