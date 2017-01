TP - Vé số điện toán do Vietlott phát hành bị tố bán tràn lan ở những địa phương mà đơn vị chưa gắn thiết bị đầu cuối. Nhiều bàn và người bán dạo vé số truyền thống đều có bán vé điện toán được in sẵn.

Một người bán vé số Vietlott trên đường phố Cần Thơ. Ảnh: Kim Hà Một người bán vé số Vietlott trên đường phố Cần Thơ. Ảnh: Kim Hà

Vé số truyền thống giảm doanh thu do Vietlott?

Ngoài 21 công ty xổ số truyền thống, từ năm 2014, Vietlott trở thành thành viên 22 của Hội đồng XSKT miền Nam. Hiện doanh nghiệp này đã mở thị trường tại 12 tỉnh thành và đạt doanh thu năm 2016 là 1.597 tỷ đồng. Điều khiến 21 doanh nghiệp XSKT lo lắng là doanh thu giảm. Cụ thể, doanh thu bình quân của 21 Công ty XSKT giảm 1% trong 6 tháng đầu năm; riêng quý IV/2016 giảm 4,36% so với cùng kỳ 2015. Đại diện Công ty XSKT tỉnh Bạc Liêu, bà Nguyễn Ngọc Thúy còn cho biết doanh thu của đơn vị giảm đến 5% trong quý IV/2016.

Nguyên nhân doanh thu XSKT giảm được cho là từ những “sai phạm” của Vietlott. Cụ thể là vé số điện toán do Vietlott phát hành được bán tràn lan ở những địa phương mà đơn vị chưa gắn thiết bị đầu cuối. Tại Bạc Liêu, bà Thúy cho biết, nhiều bàn và người bán dạo vé số truyền thống đều có bán vé điện toán được in sẵn. Bà Thúy cho rằng: “Vé số truyền thống một tuần mỗi công ty chỉ phát hành một kỳ (trừ TPHCM), còn Vietlott đến 3 kỳ một tuần là không hợp lý. Vietlott phát hành cả nước còn chúng tôi chỉ phát hành trong khu vực. Giải đặc biệt của vé truyền thống chỉ 1,5-2 tỷ đồng nhưng Vietlott khởi điểm là 12 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng chiếm 55% doanh số phát hành còn vé truyền thống chỉ 50% là thiếu công bằng”.

Ông Lưu Hoàng Tân-Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp, cho rằng vé điện toán in sẵn của Vietlott được bán sai địa bàn ngày càng tăng, làm ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ của vé truyền thống. “Vietlott nói vé điện toán bán sai địa bàn là do người dân mua về. Người dân mua nhưng tại sao vé được in lúc 24h. Không ai đi mua vé số lúc nửa đêm và mua một lần cả nghìn vé thì cần phải xem lại”-ông Tân bức xúc.

Không riêng người đại diện hai Công ty XSKT kể trên, đại diện các doanh nghiệp XSKT phía Nam đều cho rằng, Vietlott đã có một số hoạt động không đúng quy định, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến thị trường vé số truyền thống tại khu vực này.

Cụ thể, vé số điện toán được in sẵn bán tràn lan ở nhiều tỉnh chưa triển khai thiết bị đầu cuối đã làm thất thu cho ngân sách địa phương. Điều này được cho là vi phạm quy định về nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và xác định doanh thu thực tế phát sinh theo từng địa bàn được nêu trong Thông tư 01/2014 của Bộ Tài chính. Hơn nữa, đại lý của Vietlott in sẵn vé điện toán để đưa đi bán dạo là không đúng với loại hình vé số tự chọn. Hành vi trên đã làm mất quyền lựa chọn của người mua vé và không khác vé số truyền thống. Điều này vi phạm nội dung, phương thức phân phối và địa bàn phát hành vé số tự chọn quy định tại Điều 9 và 10 của Thông tư 136/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn. Bên cạnh đó, giá bán vé số điện toán tại các tỉnh chưa có thiết bị đầu cuối cao hơn mệnh giá in trên vé 1.000-2.000 đồng/vé, gây bức xúc, thiệt thòi cho đại lý và người bán vé số truyền thống.

Vietlott không tự xử được sai phạm

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng giám đốc Vietlott, khẳng định doanh nghiệp không có chủ trương cho đại lý in sẵn để bán sai địa bàn. Ngay từ đầu, doanh nghiệp đã tìm cách tránh cạnh tranh trực tiếp với vé truyền thống mà cụ thể là hoa hồng đại lý chỉ 8%, trong khi vé truyền thống đến 15%. Theo ông Đạm, Vietlott và các công ty xổ số truyền thống đều phát hành thông qua đại lý. Đại lý thì mình có hợp đồng ràng buộc rõ ràng, còn người bán dạo không ký hợp đồng thì làm sao quản lý được.

Tuy nhiên, bà Thúy “phản pháo”: “Vietlott đổ lỗi cho đại lý là khó thuyết phục. Tôi xin hỏi, các anh đã chấn chỉnh chuyện vé điện toán bán tràn lan như thế nào và có đi đến tận các địa phương để kiểm tra hay chưa?”.

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, thời gian qua, Vietlott đã có văn bản gửi cho các tỉnh, thành để địa phương phối hợp chấn chỉnh hoạt động xổ số, trong đó có vé điện toán. Các địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý những người tự ý đưa vé điện toán về bán nên doanh thu của công ty đang giảm từ 30 tỷ xuống hơn 10 tỷ đồng/ngày.

“Doanh thu giảm cho thấy các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với chúng tôi. Vietlott chỉ là doanh nghiệp chứ không phải là cơ quan quản lý Nhà nước thì làm sao chúng tôi bắt phạt người này, người kia được” - ông Đạm phân trần.