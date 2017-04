TPO - Bộ Công Thương cho biết vừa lập đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Nhà máy thuỷ điện A Roàng (Thừa Thiên Huế) được yêu cầu thực hiện nhiều biện tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo báo cáo của ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Trưởng đoàn kiểm tra, bên cạnh nhiều việc đã làm được, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại và yêu cầu nhà máy phải khắc phục ngay những tồn tại này.

Như với Nhà máy thuỷ điện Nậm Mô (Nghệ An), đoàn đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay một số vị trí tại mái đập hạ lưu phía gần vai trái bị thấm nhẹ và xử lý khe các tấm file cửa van xả tràn bị rò nước trước mùa lũ năm 2017. Cùng đó phải bổ sung trang thiết bị chữa cháy trong trạm biến áp 110kV và phòng điện điều khiển trên mặt đập; thực hiện quan trắc môi trường đầy đủ các thông số và vị trí theo đúng quy định tại ĐTM đã được phê duyệt.

Với Nhà máy thuỷ điện Nậm Pông (Nghệ An), chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền hiệu lệnh thông báo trước khi xả nước qua cống xả cát, vận hành nhà máy cho nhân dân vùng hạ du đập đảm bảo an toàn cho nhân dân. Chủ đầu tư cũng được yêu cầu phải lập sổ theo dõi công tác kiểm tra các hạng mục công trình trong quá trình vận hành; làm việc với đơn vị tư vấn kiểm định an toàn đập xác định lại cấp công trình để lắp đặt các thiết bị quan trắc đập theo quy định.

Đối với nhà máy thuỷ điện Hạ Rào Quán (Quảng Trị), đoàn kiểm tra yêu cầu lắp đặt còi báo hiệu khi vận hành phát điện tại Nhà máy và biển cảnh báo lũ phía hạ du nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du đập. Chủ đầu tư cũng phải khắc vụ, thực hiện mở rộng hành lang thoát lũ phía sau nhà máy nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực nhà máy và trạm biến áp.

Một số vấn đề khác liên quan đến an toàn cũng được đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư thực hiện như: Lắp đặt Camera giám sát mực nước hồ chứa tại đập truyền về phòng điều khiển trung tâm nhà máy; xây dựng hệ thống cột thủy trí tại đập; khắc phục 2 vị trí sạt trượt phía taluy âm tại đường vận hành từ nhà máy lên đập, hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2017; Xây dựng bổ sung bể chứa cát phòng cháy chữa cháy và hố thu dầu tại trạm biến áp 35kV; rà soát, bổ sung chỉ tiêu quan trắc môi trường và vị trí quan trắc theo đúng cam kết trong ĐTM đã được phê duyệt.

Đối với nhà máy thuỷ điện A Roàng (Thừa Thiên Huế), đoàn kiểm tra đánh giá, dù nhà máy mới đưa vào vận hành từ tháng 1 năm 2016 nhưng bước đầu đã thể hiện tính chuyên nghiệp, chuyên môn trong công tác quản lý, vận hành. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại và đã yêu cầu nhà máy khắc phục ngay những tồn tại như: Khẩn trương phối hợp với đơn vị có đủ năng lực thiết kế, thi công xử lý dứt điểm sạt lở do lũ quét tại khu vực nhà máy, hoàn thành trước mùa lũ năm 2017. Cùng đó, thực hiện xúc dọn, nạo vét bồi lắng hồ để đảm bảo đúng năng lực xả tràn theo thiết kế, đảm bảo an toàn cho công trình.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu phải lắp đặt Camera giám sát mực nước hồ chứa tại đập truyền về phòng điều khiển trung tâm nhà máy; vẽ lại hệ thống cột thủy trí tại đập cho rõ ràng; đánh giá hiện tượng thấm phía hạ lưu gần cửa ra cống xả cát để có biện pháp xử lý; lắp đặt lan can bảo vệ tại vai phải gần máy phát diesel dự phòng 33kVA nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ vận hành và xử lý chất thải nguy hại đang lưu giữ tại nhà máy theo quy định.