Dưa Pepino là một loại quả có xuất xứ từ một số nước Nam Mỹ. Thời gian gần đây nó đã được trồng thành công ở Đà Lạt và đang tạo nên một cơn sốt tại Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn khá ít nơi cung cấp loại dưa này vì nó nhanh hỏng và khó bảo quản.

Vườn dưa Pepino

Gấp chục lần giá dưa thường, dưa Pepino vẫn hút hàng

Theo lời quảng cáo của chủ một số cửa hàng hoa quả, dưa Pepino hay còn gọi là dưa hấu Nam Mỹ, có vị thơm ngon, mỗi quả thường nặng từ 200 – 300g và hầu hết, hàng đều được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội theo xe container đông lạnh. Nhưng dưa bị hao hụt khá nhiều trong quá trình vận chuyển do quả nhanh hỏng, không để được quá lâu.



Vì vậy, mỗi lần nhập hàng đều phải phụ thuộc vào số lượng khách hàng đặt buôn, để cân đối việc nhập thêm về bán lẻ. "Nếu vào tận trong đó thu mua tại vườn, thì giá sẽ dao động trong khoảng từ 60.000 – 90.000 đồng/kg tùy vào từng loại khác nhau, loại quả to từ 3 – 4 quả/kg giá sẽ cao hơn loại 5 – 8 quả/kg”, chủ cửa hàng cho hay.





Thu hoạch dưa Pepino.

Bổ đôi bên trong quả dưa Pepino.

Dưa Pepino tại vườn.

Chị Trịnh Minh Hằng, ở Ba Đình (Hà Nội) - một khách hàng thường xuyên của dưa Pepino chia sẻ: “Cách đây vài tuần, khi đến nhà bạn chơi, mình được mời ăn một loại quả rất lạ, nhưng ăn vào lại rất thơm, ngon, quả vị ngọt thanh mát. Thấy vậy, mình liền đặt mua ngay 2 kg về ăn thử.”“Loại dưa này vì nó có mùi thơm dịu, cắn miếng dưa vào miệng là cảm nhận ngay được vị mát, ngọt, rất phù hợp để giải khát. Nhưng quả khó để lâu nên nếu mua nhiều, thì chỉ để lại vài quả trong tủ lạnh để ăn trực tiếp hoặc làm salad, còn lại đều làm thành sinh tố cho bọn trẻ giải khát lúc đi học về”, chị Hằng chia sẻ.Cách đây 2 năm, tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra trường, nhưng còn loay hoay, chật vật vì chưa tìm được việc ở Hà Nội, Vương Văn Ngân (quê Hải Dương) cùng một người bạn quyết tâm tìm hiểu về loại dưa Pepino này để cùng kinh doanh.Vừa kiểm tra đơn hàng, Ngân vừa chia sẻ, “Cách đây 2 năm về trước, tôi và một người bạn thời đại học đã tìm hiểu về loại dưa này. Ham hố lắm rồi mua giống về để tự trồng xem cách chăm sóc thế nào. Giống mới nên rất đắt, lần đầu mua 110.000 đồng/gói (4 hạt) + 20.000 đồng tiền vận chuyển, nhưng gieo cả tháng trời mà không thấy nảy mầm".Sau lần thất bại đó, Ngân đã phải nhờ đến một người anh bên Nga để hỏi giá cả và dịch giúp hướng dẫn gieo trồng. Lần này, Ngân quyết định mua hẳn 3 gói để trồng thử lại nhưng do thông tin vẫn còn mù mịt, mọi hướng dẫn mang tính chung chung không rõ ràng nên kết quả vẫn thật bại".Đam mê nhưng cũng phải từ bỏ vì Ngân phải đối mặt với mối lo cơm áo gạo tiền."Tình cờ một hôm chúng tôi vô tình đọc được có người rao bán nó trên mạng. Chúng tôi liền quyết định đặt hàng đưa ra Bắc cung cấp cho thị trường Hà Nội”, Ngân nói.Từ cơ duyên đó, Ngân đã vận chuyển và cung cấp dưa Pepino ra rất nhiều tỉnh thành phía Bắc. Trung bình, khách thường đặt 5 – 10 kg với giá khoảng từ 90.000 – 115.000 đồng/kg, nhưng có những hôm khách lấy tới 280 kg về bán buôn, phải chật vật cả đêm mới xong hàng để gửi đi. Các mối buôn lấy 100 – 200 kg/ngày, thì giá chỉ khoảng 70.000 – 90.000 đồng/kg. “Mức giá chênh lệch này là do dưa Pepino loại 1 quả to và đẹp mã hơn loại 2, còn chất lượng thì như nhau.”, Ngân cho hay.Trừ đi giá nhập tại vườn ở Đà Lạt vào khoảng 60.000 – 90.000 đồng/kg, chi phí vận chuyển ra Hà Nội là 5.000 đồng/kg và một vài chi phí khác, mỗi tháng cậu bạn trẻ này cũng có được 20 triệu đồng tiền lãi.Hiện nay, việc phân phối 2 tấn dưa Pepino mỗi tháng ra thị trường phía Bắc đã đem về cho Ngân một khoản thu nhập khá ổn so với một sinh viên mới ra trường 2 năm. Tuy nhiên, thời gian tới khi mùa hè sắp đến, với nhu cầu cao của thị trường thì loại dưa Sweet Cucumber này (vì hương vị của nó rất thơm ngon, ngọt ngào nên ở Anh nó còn có một tên gọi khác là Sweet Cucumber), sẽ có sức tiêu thụ tốt hơn rất nhiều thời điểm hiện tại.