Cá hô hiếm giá 140 triệu đồng/con đến cá tra dầu “khủng” nặng gần 3 tạ giá 500 triệu đồng/con đang ùn ùn về Hà Nội, vào các nhà hàng và bày biện trên bàn nhậu để phục vụ các “đại gia”.

Cá hô khủng có giá 140 triệu được nhà hàng tại Cầu Giấy - Hà Nội đưa về phục vụ "Thượng Đế".

Thói quen ăn nhậu và tác động xã hội



Cảnh các nhà hàng đắc sản tới quán nhậu bình dân, vỉa hè luôn đông đúc đến các con số tiêu thụ rượu, bia cho thấy tình trạng ăn nhậu đã trở nên rất phổ biến hiện nay ở Việt Nam.



Theo báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của Bộ Công thương, sản lượng bia năm 2016 của Việt Nam là 3,788 tỷ lít bia. Tính trung bình, mỗi người Việt uống 42 lít bia, tăng khoảng 4 lít so với năm 2015.



Một thông báo được phát đi bởi Bộ Y tế trước đó cũng cho thấy mức độ tiêu thụ bia rượu của người Việt Nam trong 10 năm trở lại đây đã tăng gấp 2 lần. Dự báo đến năm 2025, sẽ tăng lên đến 7 lít/người/năm.



Khảo sát xã hội học cũng cho thấy người Việt có thói quen uống bia, rượu ở các quán bình dân và vỉa hè nhiều hơn tại các nhà hàng hạng sang.



Theo tính toán của Bộ Y tế, chi phí cho rượu bia ở Việt Nam mỗi năm tới cả ngàn tỷ đồng. Đến các quán bán đồ đặc sản được dẫn ở trên, có thể thấy rất nhiều loại rượu được bày ở những nơi dễ thấy nhất với số lượng lên đến cả ngàn lít.



Anh Hoàng Văn Hoài (34 tuổi, giám đốc một DN buôn bán đồ điện tại Hà Nội) nói do đặc thù nghề nghiệp nên thường xuyên phải liên hoan uống rượu, bia.



Chị Phan Ngọc Mai (24 tuổi, nội trợ tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay chồng chị thường đi uống rượu vào buổi tối và về nhà khi mọi người đã ngủ. Điều làm chị lo lắng là việc chồng thường lái xe sau mỗi lần đi liên hoan và ảnh hưởng từ bia rượu tới sức khoẻ.

Thói quen ăn nhậu cùng sở thích thưởng thức các đặc sản quý hiếm khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài trăm ngàn đến cả triệu đồng để mua 1 kg cá quý hiếm được các nhà hàng mua về từ Campuchia.Đầu tháng 12/2016, một nhà hàng có địa chỉ tại Cầu Giấy – Hà Nội khiến giới mê ăn nhậu phát sốt khi mạnh tay chi ra 500 triệu đồng nhập về con cá tra dầu nặng tới 280kg.Ban đầu, nhà hàng ý định dùng con cá tra dầu cỡ “khủng” trên để mở tiệc chào mừng 4 năm khai trương. Tuy nhiên, do lượng thực khách đặt mua quá nhiều nên chỉ sau vài ngày, toàn bộ con cá tra dầu đã được bán hết với giá xấp xỉ 2 triệu đồng/kg. Cũng nhà hàng này, hôm 12/1, tiếp tục nhập về con cá hô đỏ nặng 72kg, dài gần 1,6m có giá 140 triệu đồng.Con cá hô cực lớn trên, sau khi đánh bắt ở sông Mê Kông (Campuchia), vận chuyển bằng đường hàng không về tới Hà Nội, được xẻ thịt và bán vèo chỉ trong 2 ngày. Chủ nhà hàng, anh Nguyễn Hồng Thái nói: “Chúng tôi mua con cá hô này với giá 140 triệu đồng từ ngư dân ở Campuchia. Ngay khi cá về, nhân viên nhà hàng đã xẻ thịt bán cho thực khách với giá 2,9 triệu đồng/1kg”.Một nhà hàng khác tại Hà Nội nhưng khá xa trung tâm cũng thường xuyên khiến dư luận xôn xao về các món ăn được chế biến từ những con cá quý hiếm có trọng lượng lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm kg.Chủ nhà hàng có tên “Việt cá” do sở thích săn cá “độc - dị - lạ - khủng” nói rằng xuyên nhận được lời đặt hàng săn cá chiên, cá anh vũ, loài cá “tiến Vua” nổi tiếng thơm ngon, bổ dưỡng nhưng rất hiếm và đắt. “Dù giá khá cao song do quý hiếm nên tiêu thụ khá nhanh,” anh Việt nói.Ngoài cá hô, cá tra dầu, 3 loài còn lại thuộc nhóm “tứ quý” là cá trà sóc, cá lăng đen, cá chình cũng đã được các ông chủ nhà hàng săn lùng về để phục vụ thượng khách.Giữa tháng 11/2016, một nhà hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã mua 4 con cá “khủng” gồm cá trà sóc, cá hô, cá lăng đen, cá chình để bán cho các khách hàng “đại gia” của mình.Tất nhiên, giá của các loại trên cũng khá “đặc sản”: cá trà sóc với giá 890.000/kg, cá lăng giá 1,2 triệu đồng/kg cá tươi, cá được bán với giá 1,1 triệu đồng/kg.