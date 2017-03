Những quả dâu tây Nhật Bản có hình xòe ra giống chiếc quạt giấy, vỏ màu đỏ mọng, trọng lượng lên tới 130 gram/quả,... đang cháy hàng tại Hà Nội, dù giá lên tới 2,5 triệu đồng/hộp 1,5kg. Tính ra, mỗi quả dâu tây khổng lồ Nhật có giá 200.000 - 250.000 đồng tính theo trọng lượng lớn nhỏ.

Dâu quạt nhập khẩu từ Nhật Bản đang được bán với giá siêu đắt đỏ nhưng vẫn cháy hàng tại Hà Nội

Chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ, chị Nguyễn Thị Ngọc ở Long Biên (Hà Nội) nghe liền 6 cuộc điện thoại của khách hỏi mua dâu tây quạt Nhật Bản, song chị đều phải từ chối vì đợt hàng về chỉ đủ cung cấp cho khách đã đặt từ 1 tuần trước. Chị hẹn nếu khách muốn ăn thì phải chờ đợt dâu mới sớm thì 3 ngày, lâu thì 1 tuần nữa sẽ về đến cửa hàng.

Chị Ngọc chia sẻ, trên thị trường hiện nay đang bán rất nhiều các loại dâu tây như dâu tây Đà Lạt, Mộc Châu, dâu tây Hàn Quốc,... trong đó, dâu tây Nhật Bản được đánh giá có chất lượng ngon bậc nhất.

“Những ngày đầu tháng 1 năm nay, dân Hà thành phát cuồng vì loại dâu tây Bạch Tuyết bất chấp giá lên đến 1,6 triệu đồng/kg. Thế nhưng, ở Nhật còn có loại dâu cao cấp hơn, đó chính là dâu quạt - vốn được mệnh danh là nữ hoàng của các loại dâu tây”, chị nói. Đặc sản nữ hoàng này cũng đang gây nên một cơn sốt trong giới kinh doanh và thích ăn hoa quả ngoại.

Thực ra, cái tên dâu quạt là các chủ hàng tự đặt cho loại dâu Nhật này, bởi nhìn chúng chẳng khác nào những chiếc quạt giấy đang xòe ra, vỏ bên ngoài màu đỏ căng mọng, ăn thơm ngon, vị ngọt, trọng lượng quả lên tới 130gram, to gần bằng bàn tay người lớn.

Dâu quạt mới được nhập khẩu từ Nhật Bản về bán gần 2 tháng nay, lần đầu tiên nhập thử gần 100 hộp chị bán hết veo trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Từ lần đó đến giờ, cứ 1 tuần dâu quạt về 2 lần, mỗi lần khoảng 2 tạ để trả đơn hàng cho khách đã đặt, dư ra một ít để bán cho khách đến mua trực tiếp tại cửa hàng. Thế nhưng, lần nào cũng cháy hàng.

Không đến mức cháy hàng như ở Hà Nội, chị Thanh Nhân, chủ một cửa hàng thực phẩm sạch ở Bình Thạnh (TP.HCM) cũng cho biết, dâu quạt Nhật Bản hiện có giá bán lên đến 1,8 triệu đồng/kg nhưng vẫn rất hút khách.

Trên thị trường, loại dâu quạt với hình thù lạ lẫm khiến nhiều người tò mua mua ăn thử. Theo đó, hàng về cửa hàng đến đâu bán hết đến đó, không có hàng tồn sang ngày hôm sau.

Để mua được loại dâu này ăn, khách đa phần đều phải đặt hàng trước. Để mua được loại dâu này ăn, khách đa phần đều phải đặt hàng trước.

Bê nguyên một đĩa dâu to bự ra để mọi người ăn tráng miệng buổi tối, chị Lê Thị Mai ở Trung Hòa Nhân Chính (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, không những ngọt thơm, dâu quạt còn to khủng, gấp cả 4-5 lần trọng lượng quả dâu thường.

“Quả dâu quạt to bằng gần bàn tay người lớn, mỗi người chỉ cần ăn đúng một quả là đã thỏa thích”, chị nói. Chị mua vì mê mẩn hình dáng lạ, quả to khủng chứ ăn thấy chất lượng dâu quạt so với dâu tây đỏ của Nhật Bản không chênh nhau mấy.