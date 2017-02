Đại diện nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết sẽ đình chỉ công tác 2 cô giáo dùng dép đánh vào đầu và kéo tai trẻ mầm non.

Ảnh cắt từ Clip

Bản tường trình của cô giáo.

Cô Nguyễn Thị Hồng, đại diện nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết, sẽ đuổi việc cô Đặng Thị Bình (SN 1994) và cô Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995) - giáo viên hợp đồng thử việc liên quan sự việc cô giáo đánh vào đầu, kéo tai và có những lời lẽ không đúng với trẻ mầm non.“Cả hai cô giáo này đều mới ký hợp đồng thử việc và làm việc từ tháng 9 năm 2016. Chúng tôi quyết định cắt hợp đồng với hai cô giáo Bình về những việc làm như vậy đối với học sinh”, cô Hồng cho hay.Trước đó, trong bản tường trình các cô này cũng nêu rõ nguyên nhân là do trong lúc nóng giận không kiềm chế được, dẫn đến các việc làm như vậy.Cô Đặng Thị Bình kiểm điểm: “Vào thời gian buổi trưa bạn L.D.M có bị đi vệ sinh nhiều lần. Do nóng giận quá, tôi đã không kiểm chế được bản thân nên đã không làm đúng chức trách giáo dục. Cụ thể là đã dùng que đe dọa, vụt cháu và đã nặng lời”.Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Ngát viết: “Ngày 8/1/2017, cháu N.K mới đi học, cháu có khóc hơi nhiều. Do không kiềm chế được cảm xúc nên có những hành vi không đúng với chuẩn mực của nhà giáo”Cả hai cô giáo này đều chia sẻ mong ban giám hiệu và các phụ huynh tha thứ cho những hành vi sai lầm của mình.Đây mới chỉ là hình thức kỷ luật do nhóm lớp mầm non Sen Vàng đưa ra với hai cô giáo này. Hiện, cô Vũ Thị Tân, quản lý nhóm lớp này đang làm việc với Phòng GD-ĐT quận và địa phương về sự việc để đưa ra hướng kỷ luật cuối cùng.Còn cô giáo Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1988) là người quay lại đoạn clip, đã nghỉ làm việc ở nhóm lớp này cách đây không lâu.Cô Hồng cũng cho biết, hiện đại diện nhóm lớp mầm non này cũng đã đến nhà từng học sinh để xin lỗi mong gia đình thông cảm, bỏ qua cho những việc làm của các cô giáo trẻ.Trước đó, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút mở đầu bằng bối cảnh có một bé trai đi vệ sinh ra ngay tại cửa lớp học khiến nước tiểu chảy ra sàn. Thấy vậy, một giáo viên đã cầm dép đập thẳng tay vào đầu học sinh này và nói: “Mày có biết cái gì không?”. Ngay sau đó, cháu bé này đã ôm đầu bật khóc nức nở. Song, chưa dừng lại ở đó, cô giáo này vẫn tiếp tục đánh thêm một lần nữa vào đầu em học sinh này mặc cho em la khóc.Ở cảnh tiếp theo, một bé trai khác đại tiện ra quần bị một cô giáo dùng gậy đánh vào đầu cùng lời đe dọa: “Ngậm mồm”. Sau khi kéo cháu bé vào nhà vệ sinh cô giáo vẫn tiếp tục dạo dẫm: “Có thích ỉa ra quần không?”.Cuối đoạn clip là hình ảnh một cô giáo cũng ở cơ sở này dùng chân đẩy vào bụng một bé yêu cầu nín khóc và ngồi vào bàn ăn. Sau đó, cô giáo này dùng tay kéo mạnh tai khiến cháu bé khóc thét vì đau và sợ hãi.Cô Hồng cho biết, những người quản lý nhóm lớp cũng chỉ biết sự việc có cô giáo đánh trẻ khi đoạn clip phát tán trên mạng xã hội.“Khi biết được clip này thực sự chúng tôi cũng rất choáng vì không thể ngờ tới có chuyện như vậy. Những vị trí mà cô giáo đánh trẻ thì đều ở ngoài hành lang, góc khuất nên camera không thể hướng tới và chúng tôi không thể kiểm soát được những sự việc đã diễn ra đó”.