Chiều qua (19/1), Tổ công tác Công an phường Trúc Bạch đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã tư Cửa Bắc - Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội) thì phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi đi bộ qua đường có dấu hiệu bị lạc.

Bé trai bị lạc được đưa về trụ sở Công an phường Trúc Bạch. Ảnh: Facebook Le Thanh Tung

Liên quan đến sự việc trên, Trung tá Triệu Xuân Bích, Phó Trưởng Công an phường Trúc Bạch (Ba Đình - Hà Nội) - cho biết, khoảng 17h30 chiều 19/1, Tổ công tác của Công an phường Trúc Bạch đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, chống ùn tắc tại ngã tư Cửa Bắc - Phạm Hồng Thái thì phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi đi bộ sang đường có dấu hiệu bị lạc. Ngay sau đó, các chiến Công an đã đưa bé trai này về trụ sở.

Do bé trai còn nhỏ, không nhớ địa chỉ nhà mình nên Công an phường Trúc Bạch đã phải thông báo lên loa truyền thanh của phường để tìm người nhà cháu bé. Ngoài ra, một số người khác còn chụp ảnh cháu bé và đưa lên mạng xã hội Facebook để tìm người thân cho cháu bé.

Trung tá Triệu Xuân Bích thông tin thêm, đến khoảng 21h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai nói trên đã đến trụ sở Công an phường làm thủ tục và đưa cháu bé về nhà.

Theo lời bố cháu bé kể lại, chiều cùng ngày bố cháu đưa cháu đến chơi nhà một người quen trên phố Cửa Bắc, sau đó anh này chạy đi có việc mà quên giao con mình cho người khác trông giúp nên mới dẫn việc con bị lạc.