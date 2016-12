TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, an toàn tài sản cho hành khách trong thời gian vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT từ Kim Mã đến Bến xe Yên Nghĩa.

Buýt nhanh (BRT) với sức chứa 90 hành khách/lượt và tần suất hoạt động từ 3 đến 5 phút mỗi chuyến

Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, an toàn tài sản cho hành khách trong thời gian vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT (từ Kim Mã đến Bến xe Yên Nghĩa), UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố chỉ đạo Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát trật tự; Công an các quận: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông và các lực lượng chức năng bố trí đủ lực lượng thường trực phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải để phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, kịp thời xử lý ùn tắc giao thông trên tuyến; đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho hành khách đi trên xe buýt nhanh BRT.

UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông chỉ đạo UBND các phường và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm (lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, trông giữ phương tiện sai quy định...) các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Trước đó chiều 15/12, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã ký quyết định thực việc tổ chức giao thông phục vụ buýt nhanh (BRT).

Theo quyết định số 2879/QĐ-SGTVT do ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký nêu rõ; phạm vi các tuyến đường được xác định để buýt BRT hoạt động bao gồm: Ba La - Quang Trung - Lê Trọng Tấn, đường trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương – Láng Hạ - Giảng Võ – nút Giao Văn Minh – Cát Linh - Giang Văn Minh – Kim Mã, tổng chiều dài 14 km. Để xe buýt hoạt động đúng với thiết kế, trên 12 km các tuyến đường trên lực lượng làm nhiệm vụ sẽ lập một làn đường dành riêng và cấm phương tiện để xe buýt BRT đi qua. Đối với giao thông trên toàn tuyến, liên ngành thực cấm một số loại phương tiện theo giờ cao điểm, trong đó có taxi, xe tải thậm chí xe máy.

Cụ thể, đối với xe ô tô chở khách và ô tô tải từ 0,5 tấn trở lên, cấm hoạt động trong giờ cao điểm sáng từ 6 - 9h, chiều từ 16h30 -19h30 trên các tuyến đường trục phía Bắc Hà Đông, đoạn từ Lê Trọng Tấn đến nút Tố Hữu - Vạn Phúc, trừ các xe công vụ.

Đối với taxi, cấm hoạt động trong giờ cao điểm, sáng từ 6 - 9h, chiều từ 16h30 - 19h30 trên tuyến đường Giảng Võ – Láng Hạ - Lê Văn Lương. Với xe máy, xe thô sơ: cấm đi trên 2 cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng trong giờ cao điểm, sáng 6-9h, chiều 16-19h30.