Trước đó ngày 15/3, triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông của huyện Thạch Thất, xã Cẩm Yên đã chặt hạ hàng loạt cây xanh dọc tuyến đường liên thôn Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ vì lý do số cây này vi phạm hành lang an toàn giao thông.



Sở Xây dựng thống kê có tổng số 138 hố, gốc cây đã bị chặt hạ, phá bỏ. Trong đó, số gốc cây còn lại hiện trường là 103; cây có đường kính thân 30- 50 cm là 53 gốc, trên 50 cm là 8 gốc, còn lại là cây có đường kính dưới 20 cm..