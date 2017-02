TP - Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 từ 29 tháng Chạp đến ngày 3 Tết (26- 30/1 dương lịch) tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 230.670 lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, khách du lịch quốc tế đạt 62.670 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ, với thị trường khách chủ yếu là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Malaysia,.. Khách du lịch nội địa đạt 168.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu từ khách du lịch đạt 731 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu hút lượng khách tham quan đông chủ yếu là 1 số điểm du lịch văn hóa, lễ hội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đền Ngọc Sơn; bảo tàng Dân tộc học; đền Quán Thánh; chùa Trấn Quốc; di tích Hỏa Lò...