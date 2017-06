Mâu thuẫn trong việc thỏa thuận giá cước, Thanh đánh người đàn ông ngoại quốc rồi bỏ đi. Hai ngày sau, nam du khách làm đơn trình báo công an.

Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAQ Hoàn Kiếm.

Khoảng 0h30 ngày 24/6, ông Amin Goshti (50 tuổi, quốc tịch Australia) đi bộ từ hồ Hoàn Kiếm đến trước số 113 Hàng Đào để đón xe ôm về số 8 Đào Tấn, chặng đường khoảng 5 km.Đúng lúc đó, một người đàn ông chạy xe máy đến mời Amin đi xe ôm. Khi Amin hỏi giá, người đàn ông xòe tay 5 ngón, khiến nam du khách nghĩ rằng chỉ hết 50.000 đồng nên đã đồng ý lên xe.Ra đến phố Hàng Bông, người đàn ông lái xe ôm nói lại rằng chi phí hết 500.000 đồng chứ không phải 50.000 đồng. Thấy vậy, ông Amin đã yêu cầu dừng xe trước cửa số 66 Hàng Bông để hỏi rõ.Tại đây, người đàn ông lái xe yêu cầu ông Amin phải trả chi phí chở đến Đào Tấn là 500.000 đồng, nhưng Amin không đồng ý. Người này tiếp tục đòi nam du khách trả 100.000 đồng cho đoạn đường khoảng 500 mét, từ 113 Hàng Đào đến số 66 Hàng Bông, nhưng Amin chỉ đồng ý trả 10.000 đồng, hai bên dẫn đến cự cãi.Bức xúc trước thái độ của lái xe ôm, ông Amin đã chụp lại biển số xe và nói không trả tiền nữa.Ngay sau đó, lái xe ôm đã chửi bới và dùng tay đấm vào trán ông Amin. Không dừng ở đó, người đàn ông này tiếp tục dùng chân đá vào phần tai trái của nam du khách rồi lên xe máy bỏ đi.Amin sau khi bị đánh đã tự bắt taxi đi về, đến ngày 26/6 thì anh làm đơn trình báo lên công an quận Hoàn Kiếm.Tiếp nhận đơn trình báo của ông Amin Goshti, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc xác minh, làm rõ lái xe ôm đã hành hung nam du khách là Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người từng có 3 tiền án về tội Môi giới mại dâm.Tại trụ sở công an, Thanh khai nhận số tiền mà ông Amin đồng ý trả ban đầu là 300.000 đồng nhưng trên đường đi vị khách nói chỉ trả 30.000 đồng nên hai bên dẫn đến xô xát và Thanh đã đánh ông Amin.Vụ việc đang được công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ.