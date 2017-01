TP - Trong năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm để thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt xa chỉ tiêu được thành phố giao trong năm 2016.

Những giải pháp cải cách hành chính mạnh mẽ giúp UBND quận Cầu Giấy hoàn thành nhiều chỉ tiêu về kinh tế và thu ngân sách nhà nước.

Để thực hiện kế hoạch được thành phố giao, từ đầu năm 2016, UBND quận Cầu Giấy đã có những điều chỉnh phù hợp thực tiễn tại quận với phương châm chủ động, sáng tạo; luôn theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thành phố Hà Nội; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt và toàn diện. Các kế hoạch, chương trình của UBND thành phố, của Quận ủy được UBND quận cụ thể hoá thành chương trình hành động, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Trong đó, UBND quận tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm: Quán triệt các cấp ủy Ðảng, chính quyền từ quận, đến phường và các ngành, đơn vị trong quận với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần có sự vào cuộc đồng bộ, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; Tập trung chỉ đạo giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội, tạo một môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đến sản xuất, kinh doanh tại quận; Thực hiện đồng bộ các biện pháp chống gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm soát phát hiện và ngăn chặn hàng nhái, hàng giả trên địa bàn; Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào công nghệ thông tin, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức.

Tập trung vào khu vực công thương nghiệp, ngoài quốc doanh và khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy là nguồn thu chủ yếu của quận, với các biện pháp: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước; tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính về đăng ký kinh doanh, thủ tục nộp thuế; xây dựng và triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, rà soát thu nợ đọng; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung đăng ký đóng thuế tại quận. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách đáp ứng nhu cầu chi đầu tư các dự án trọng điểm.

Nhờ những giải pháp đồng bộ được triển khai, trong năm 2016, UBND quận Cầu Giấy đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế: Tổng mức luân chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt: 206.137,270 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 7.982,487 tỷ đồng, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất ngành Xây dựng ngoài Nhà nước ước đạt 26.778,071 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2016, việc thu NSNN của UBND quận Cầu Giấy đã vượt xa kế hoạch được thành phố giao. Kết quả thu NSNN trên địa bàn quận ước đạt 6.777 tỷ đồng, đạt 142% so với dự toán thành phố giao, bằng 142,7% kết quả đạt được năm 2015.

Ðiều đáng nói, UBND quận Cầu Giấy đã hoàn thành vượt chỉ tiêu NSNN trong điều kiện dự toán thu NSNN trên địa bàn thành phố giao khá cao (4.770 tỷ đồng), diễn ra trong thời điểm quận đang thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác GPMB một số tuyến giao thông trọng điểm như: Ðường vành đai III, đường Trần Ðăng Ninh kéo dài… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, UBND quận Cầu Giấy tiếp tục đề ra các giải pháp cải cách quan trọng nhằm nâng cao chỉ tiêu phát triển kinh tế như: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp; Khích lệ và tạo động lực cho tinh thần khởi nghiệp doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tiếp tục rà soát, chống thất thu ngân sách, duy trì nguồn thu.

Trong năm 2017, UBND quận Cầu Giấy phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 15%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng là 12%; Số lao động được tạo việc làm 5.000 người; Phấn đấu tổng thu NSNN trên địa bàn đạt gần 6.000 tỷ đồng.