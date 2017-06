TP - Thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời câu hỏi của các đại biểu HĐNĐ thành phố xung quanh việc, thành phố đã giao cho Tổng Cty Hapro một số địa điểm kinh doanh thực phẩm sạch ở những vị trí đẹp. Tuy nhiên hiện nay những vị trí đó lại được sử dụng không đúng mục đích hoặc cho thuê lại…

Theo lý giải ngày 27/9/2010, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định về việc điều chuyển 40 địa điểm từ các đơn vị thành viên về Hapro để triển khai “Đề án xây dựng mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn”. Hapro đã thực hiện việc tiếp nhận các cơ sở nhà đất từ các Cty thành viên về Cty mẹ - Tổng Cty.

Theo đó, đã tiếp nhận được 37/40 địa điểm; 3 địa điểm còn lại Cty thành viên chưa thể bàn giao cho Tổng Cty do bị chiếm dụng trái phép từ lịch sử để lại. Sau khi tiếp nhận các địa điểm thuộc “Đề án xây dựng mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn”, Hapro đã tổ chức “Lễ công bố nhận diện và khai trương chuỗi cửa hàng rau, thực phẩm an toàn Haprofood” và khai trương bán hàng rau, thực phẩm an toàn tại các siêu thị, cửa hàng trong hệ thống HaproMart, HaproFood.

Theo lý giải, bước đầu chuỗi cửa hàng rau, thực phẩm an toàn này đã đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được thành phố giao. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện Đề án, một số địa điểm có vị trí địa lý không phù hợp đã bộc lộ những hạn chế do địa điểm nhỏ lẻ, nằm xen kẽ nhà dân, diện tích chật hẹp dẫn tới việc kinh doanh rau, thực phẩm an toàn không hiệu quả. Theo Hapro, đơn vị này ngoài “hoán đổi” một số địa điểm, để đảm bảo công việc cho người lao động, đảm bảo tiền thuê đất, thuê nhà nộp cho ngân sách, Tổng Cty đã chuyển đổi các các địa điểm không phù hợp để kinh doanh rau và thực phẩm an toàn thành các cửa hàng chuyên doanh theo ngành nghề kinh doanh của mình.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Tiền Phong, những cửa hàng được Hapro khai trương trong hệ thống chuỗi cửa hàng rau, thực phẩm an toàn- Hapro Food vào năm 2010, hầu hết nằm ở vị trí trung tâm của các quận nội thành nhưng nay đã bị tep tóp. Đơn cử như cửa hàng 68 Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), một địa điểm trung tâm tại phố cổ, dù ngoài biển hiệu vẫn ghi cửa hàng rau, thực phẩm an toàn Hapro Food – Vì sức khỏe cộng đồng nhưng bên trong không bán rau mà các mặt hàng chủ yếu là bia rượu, bánh kẹo, hàng tạp hóa…

Theo nhân viên kinh doanh ở đây, đã ngừng bán rau từ hai năm nay. Tại địa điểm khác như 102 Thái Thịnh (quận Đống Đa) trước là cửa hàng rau sạch trong hệ thống thì nay đã bị “xoá sổ” hay tại 51 Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), với quy mô gồm 2 tầng trên 1.000m2 ở vị trí đắc địa thì nay đã trở thành siêu thị Unimart - Seika thứ ba của đơn vị này…