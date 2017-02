Làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) có tục xin lửa cầu may đầu năm. 20h đêm 7/2 (11/1 âm lịch) các vị cao niên làm lễ và di chuyển vàng mã do người dân cúng tiến vào bên trong đình.