TPO - Ngày 6/1/2017, sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã kết án nhóm người làm văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô toàn quốc cùng về tội “làm giả con dấu, cơ quan, tổ chức”.

Ảnh các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và những người có liên quan

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Hoàng Đức Huấn (sinh năm 1986, quê TP. Hà Nội) 2 năm 6 tháng tù; Trịnh Văn Chung (sinh năm 1989, quê Nam Định), Lê Quang Phát (sinh năm 1991, quê TP. Hà Nội), Lê Quang Lâm (sinh năm 1988, quê Bắc Giang) đều lãnh 2 năm tù; Trịnh Văn Nam (sinh năm 1990, quê Thanh Hóa), Võ Nguyễn Xuân Đan (sinh năm 1970, quê An Giang), Phạm Thị Hồng An (sinh năm 1994, quê Thái Bình), Bùi Thị Mỹ Phương (sinh năm 1990, quê Gia Lai) đều bị tuyên 18 tháng tù. Các bị cáo cùng bị 18 tháng tù treo là Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1976, quê Đak Lak) và Đinh Thanh Lam (sinh năm 1987, quê Gia Lai).

Trước đó, phát hiện Phương quảng cáo công khai trên facebook cá nhân là có thể làm được các loại chứng chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Gia Lai lập tức đưa vào theo dõi. Ngày 23/2/2016, các trinh sát bắt quả tang Phương cùng chồng là Lam đang có hành vi mua bán chứng chỉ C môn Anh văn giả. Tại cơ quan điều tra, Phương khai mình nhận làm các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và Anh văn trình độ A, B, C với giá 800.000 đồng/chứng chỉ. Cụ thể, khi gặp người có nhu cầu, Phương nhận tiền, ảnh và thông tin rồi chuyển cho Lâm (đang tạm trú Hà Nội). Khoảng 10 ngày sau, chứng chỉ giả sẽ được giao cho Phương thông qua Bưu điện, mỗi chứng chỉ Phương kiếm được từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng. Người đi nhận và giao chứng chỉ cho khách là Lam. Mở rộng điều tra, đầu tháng 3/2016, phòng An ninh điều tra Công an Gia Lai phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an bắt Lâm và An tại quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội). Tiến hành lấy lời khai được biết, đầu năm 2015, do hồ sơ xin việc thiếu chứng chỉ anh văn, Lâm đã mua được 2 chứng chỉ giả với giá 700.000 đồng. Từ đây, thấy nhiều người có nhu cầu này nên Lâm chuyển sang mua bán chứng chỉ giả để kiếm lời. Thông qua mạng facebook, Lâm rao nhận thi, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ A, B, C và nghiệp vụ sư phạm nhanh chóng với giá từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng. “Thị trường” của Lâm trải dài khắp cả nước, trong đó An cũng là vệ tinh chính.

Sau khi củng cố chứng cứ, Phòng An ninh điều tra công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ kẻ cầm đầu là Huấn cùng các đồng phạm là Phát Chung, Nam, Hương, Đan. Lúc bị bắt, Huấn lúc đó là cán bộ Phòng Nội vụ UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) khai rằng, cuối năm 2014, anh ta đặt mua 14.000 phôi chứng chỉ giả với giá 130 triệu đồng, 4.400 tem 7 màu giả với giá 30.000 đồng/tem, 2 con dấu giả Trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Đại học sư phạm Hà Nội với giá 8 triệu đồng, máy in màu và phần mềm liên quan để thực hiện in chứng chỉ giả bán cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, Huấn đã không tự thực hiện được nên đã lên mạng mua các chứng chỉ, các bằng cấp khác rồi bán lại kiếm lời đồng thời bán lại phôi, tem cho Chung, Phát. Từ đó, những người thiếu chứng chỉ, bằng cấp để bổ sung vào hồ sơ xin việc, lý lịch bản thân cứ việc tìm đến “đường dây với những mắt xích mua đi bán lại hưởng chênh lệch” này là được đáp ứng nhu cầu.

Thông qua vụ án này, Công an đã phát hiện ra 360 người mua chứng chỉ, văn bằng từ những bị can này, thu giữ 273 chứng chỉ anh văn, tin học, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ thư viện, kế toán trưởng, bằng cao đẳng nghề. Công an Gia Lai đã có văn bản, gửi kèm danh sách đề nghị cơ quan chức năng các địa phương xử lý riêng đối với các đối tượng này. Theo Hội đồng xét xử, Gia Lai có 25 người sử dụng chứng chỉ dạng này, trong đó có người từng là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường ở TP. Pleiku, hiện danh sách đã được gửi sang Sở Nội vụ đề nghị xử lý.