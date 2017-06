TPO - Mang trên 200 triệu đồng lên khu vực biên giới Lạng Sơn để mua lô hàng động vật quý hiếm, bao gồm 126 con cầy vòi; đối tượng Tạo đang vận chuyển về Bắc Giang để bán cho các nhà hàng đặc sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an đang kiểm đếm lô hàng động vật quý hiếm trái phép *ảnh: Diệu Linh

Ngày 29/6, công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp chi cục kiểm lâm, các cơ quan chức năng địa phương tiến hành điều tra, xử lý lô hàng động vật quý hiếm do phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh này bàn giao.

Trước đó, rạng sáng 28/6, tại thôn Bó Trà, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường, công an Lạng Sơn phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 16H - 9543, do lái xe Hà Văn Tạo (SN 1977), trú tại thôn Tư Lễ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển đang vận chuyển nhiều lồng sắt chứa 126 con cầy vòi, với tổng trọng lượng 270kg, ước tính giá trị trên 200 triệu đồng.

Đối tượng Tạo khai nhận vận chuyển số động vật hoang dã trên từ mốc biên giới 987 thuộc cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định về tỉnh Bắc Giang bán cho các nhà hàng đặc sản, phục vụ dân nhậu.