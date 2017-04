TPO - Sau 24 giờ lẩn trốn trong rừng, đối tượng đâm tài xế nhiều nhát để cướp tài sản bị phục bắt khi đang từ rừng về nhà

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh tại cơ quan điều tra

Sáng 11/4, trao đổi với PV Tiền phong, Thượng tá Phạm Viết Tiến – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã bắt được thủ phạm gây ra vụ chém tài xế Mai Linh xảy ra trước đó.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị bắt khi đang từ rừng về nhà lấy đồ chuẩn bị lẩn trốn đi Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 9/4, Huynh gọi điện cho hãng taxi Mai Linh yêu cầu chở từ đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ đi huyện Bắc Trà My với giá thỏa thuận là 560.000 đồng. Trên đường đi đối tượng này liên tục yêu cầu tài xế dừng xe để đi vệ sinh.

Đến địa phận xã Trà Nú (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), Huynh yêu cầu cho dừng xe để đi vệ sinh, nhưng bất ngờ rút dao đâm tài xế Đỗ Cao Thương (SN 1988, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) 5 nhát và lấy đi 1.200.000 đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tài xế Thương sau đó được người dân đưa đến bệnh viện.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Quảng Nam lập chuyên án truy xét đối tượng. Phòng cảnh sát hình sự PC 45 huy động toàn bộ lực lượng chia làm 3 tổ, phối hợp với công an huyện Bắc Trà My phục bắt đối tượng.

Đến 6h15 sáng nay, đối tượng Huynh bị bắt khi đang trên đường về nhà, trong người vẫn giữ 1.150.000 đồng cướp trước đó, đối tượng khai đã dùng 50.000 đồng để mua mỳ tôm trữ ăn trong thời gian lẩn trốn trong rừng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Huynh đã có vợ và con nhỏ, hiện đang là phó bí thư chi bộ tổ đoàn bộ. Đối tượng rời nhà xuống thuê ở tại một khách sạn trên đường Hùng Vương 4 ngày trước khi gây án và thường ngủ ngày, đi thâu đêm. Con dao thái lan Huynh dùng gây án là mượn của khách sạn để cắt gọt trái cây. Trước đó vài ngày đối tượng này có gọi điện cho một hãng taxi khác hòng thực hiện hành vi tương tự nhưng bất thành.