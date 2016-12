TPO - Sáng 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án giết người và cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Krông Bông.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 1/2/2016 nhóm của Đỗ Văn Tây (SN 1987), Tô Mạnh Công (SN 1989) ra quán thịt chó tại tổ dân phố 2, thị trấn Krông Kmar để nhậu thì gặp nhóm của Phạm Văn Phúc (SN 1995) và Phạm Lê Quang Phong (SN 1993) cùng ngụ thị trấn Krông Kmar ngồi uống rượu ở bàn kế bên.

Nhóm của Tây đang góp tiền thanh toán để ra về, thì nhóm của Phúc nói sang “đi nhậu mà cũng góp tiền, để đó tao trả cho”. Dẫn đến gây gổ, xô xát. Nhóm của Phong và Phúc chạy vào một tiệm cơ khí, lấy hai thanh sắt rồi tìm đến nhà Công . Tây dùng dao đâm Phong dẫn đến tử vong. Còn Công bị Phúc dùng thanh sắt đánh vào đầu, đã lấy dao đâm vào lưng khiến Phúc gục xuống.

Theo kết quả giám định thương tích, Phúc bị thương tích 24% (do Công gây ra); Công bị thương tích 12% (do Phúc gây ra); Tây cũng bị thương tích 3 % (do Phong gây ra). Tòa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tây 15 năm tù giam về hai tội giết người và cố ý gây thương tích, Tô Mạnh Công 11 năm tù giam, Phạm Hoàng Phúc bị 2 năm tù giam.