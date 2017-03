TPO - Không che mặt, tiến thẳng vào quầy giơ dao uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy tiền, Hoàng vừa đi vừa chạy được 500 m thì cảnh sát 113 ập đến.

Nghi phạm Hoàng bình thản khi bị công an bắt giữ

Tối 2/3, hàng chục cảnh sát túc trực tại trụ sở công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lấy lời khai của nghi phạm Phan Văn Hoàng (25 tuổi) cùng những nhân chứng để sớm củng cố hồ sơ vụ cướp tài sản xảy ra chiều cùng ngày tại Văn phòng giao dịch chi nhanh ngân hàng Vietinbank (đường Ngô Quyền, Sơn Trà).

Hai chiến sĩ gồm Trung úy Ngô Duy Nam và Trung úy Trần Phước Ngọc trực tiếp bắt và dẫn giải nghi can về trụ sở công an phường cũng có mặt tại đây. Trung úy Nam sau khi bị bắt , nghi can Hoàng khá bình thản và không hề có dấu hiệu bất thường hay ngáo đá.

Trước đó, khoảng 15h50, khi đang đi tuần tra bằng mô tô, Trung úy Nam và Ngọc nhận được tin có vụ cướp ngân hàng Vietinbank tại số 486 Ngô Quyền.

Có mặt tại hiện trường sau đó ít phút, dù tình hình khá hỗn loạn nhưng khi phát hiện một người mặc trang phục bảo vệ đuổi theo nam thanh niên đang vừa đi vừa chạy và hô "cướp" nên 2 chiến sĩ lập tức đuổi theo hỗ trợ. “Đến ngã ba Lê Phụ Trần giao Ngô Quyền, anh em nhảy xuống chĩa súng về phía nghi can, hô to yêu cầu nam thanh niên dừng lai” Trung úy Nam kể.

Bất ngờ bị cảnh sát chĩa súng về phía mình, Hoàng đứng khựng lại, không chống cự và bị khống chế. Kiểm tra ngay tại chỗ, hai chiến sĩ phát hiện một con dao giấu trong áo khoác, một cục tiền mệnh giá 500 ngàn giấu trong túi quần.

Hai trung úy lập tức áp tải nghi can về trụ sở Công an phường An Hải Bắc. Trung úy Nam cho biết: Từ khi nhận tin báo đến khi bắt nghi can chỉ từ 8-10 phút.

Tối ngày 2/3, Trung úy Nguyễn Ngọc Phương, cán bộ Công an quận Sơn Trà cho biết, đối tượng Hoàng thực hiện vụ cướp một mình. Hoàng khai khi vào phòng giao dịch, thấy chỉ có 3 nhân viên nữ trong khi 1 nam bảo vệ ở bên ngoài, nên đặt dao lên bàn và uy hiếp nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa cho mình 50 triệu đồng.

Do quá hoảng sợ nên nhân viên đã đưa cho Hoàng một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi cầm tiền, Hoàng đi ra khỏi văn phòng thì nhân viên hô hoán.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà, cho biết Hoàng thực hiện vụ cướp một mình, không có đồng phạm. Nghi phạm lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự. Trước đây, Hoàng từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do sử dụng nhiều loại ma túy. Tháng 1 vừa qua, Hoàng được xuất viện. Khi bị bắt, nghi can không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang thử ma túy với nghi can này. "Chúng tôi chưa kết luận được động cơ gây án của Hoàng. Nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra", trung úy Phương nói.