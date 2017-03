Trong 8 thanh niên đánh võng, lái xe bằng chân... tại đám rước dâu, người bị phạt nặng nhất ở mức gần 14 triệu đồng, giữ xe 7 ngày.

Chiều 26/3, thiếu tá Nguyễn Hồng Thuận, Đội trưởng cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, 8 thanh niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm, lái xe bằng chân, đánh võng... khi tham gia rước dâu đám cưới đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng.

Người bị phạt nặng nhất là Lê Văn Chí (22 tuổi) ở mức 13.480.000 đồng với các lỗi như lái xe bằng chân, đánh võng, không có bằng lái, không giấy phép lái xe. 4 người đánh võng, lái xe không có bằng lái... bị phạt mỗi người 7.460.000 đồng. Mức phạt nhẹ nhất với các trường hợp còn lại là 1.390.000 đồng.

Ngoài 8 thanh niên cầm lái trên, 11 người ngồi sau 8 xe cũng bị xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm. Các xe vi phạm sau thời gian tạm giữ 7 ngày đã được cơ quan điều tra trả lại.

"Hiện còn một thanh niên tham gia đánh võng trong tốp này nhưng đang bỏ trốn", thiếu tá Thuận cho hay.

Trước đó đêm 16/3, video có độ dài gần một phút quay cảnh nhóm thanh niên trên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm tham gia đoàn rước dâu được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngoài đánh võng, dùng chân để lái xe, họ còn điều khiển xe máy ngáng đường không cho ôtô và các phương tiện giao thông cùng chiều vượt lên trước, dù tài xế liên tục bấm còi xin đường.

8 thanh niên đánh võng, lái xe bằng chân... tại đám rước dâu. Ảnh cắt từ clip

Ngày 18/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá đây là hành vi nguy hiểm không chỉ gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông mà còn thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Vì vậy có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đề nghị xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Một ngày sau, nhà chức trách Diễn Châu triệu tập 8 thanh niên cầm lái. Bị thẩm vấn, nhóm người vị phạm thừa nhận trưa 16/3 tham gia đám rước dâu từ xã Đô Thành (huyện Yên Thành) tới xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu). Trên quốc lộ 1A, do bốc đồng, muốn so kè "đẳng cấp tay lái", nhóm này đánh võng và cố tình ngăn cản phương tiện tham gia giao thông phía sau.