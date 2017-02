Vào hồi 14 giờ ngày 14/2, tại khu vực ngã ba đường Thủ Dầu Một và đường Trần Quang Khải, thuộc tổ 28, phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) xảy ra vụ giết người.

Đối tượng Nguyễn Tiến Sỹ

Nạn nhân là anh Phạm Thế Anh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh); chỗ ở hiện nay, tổ 20, phường Cốc Lếu, (thành phố Lào Cai).Tại thời điểm trên, anh Anh đang đi qua khu vực ngã ba đường Thủ Dầu Một và đường Trần Quang Khải thì bị 1 đối tượng dùng dao nhọn đâm vào ngực. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời khẩn trương xác minh làm rõ đối tượng đã đâm anh Phạm Thế Anh là Nguyễn Tiến Sỹ, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ 24B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng Sỹ đã ra đầu thú.Hiện, Công an thành phố Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo pháp luật.