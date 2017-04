Hậu cùng một cô gái bán dâm sắp kết thúc buổi ghi hình tại nhà nghỉ thì công an ập đến bắt quả tang.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa khởi tố Nguyễn Doãn Hậu (28 tuổi, ở huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và Môi giới mại dâm.



Theo tài liệu điều tra, ngày 19/3, Công an quận Cầu Giấy kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phường Trung Hòa, bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm.



Gái bán dâm tên Nhàn khai đi khách theo sự giới thiệu của Hậu. Các cô gái đi "vui vẻ" với khách thuê thanh niên 9X này chụp ảnh khỏa thân để đăng lên các trang web đen hòng tìm khách.



Từ lời khai của Nhàn, cảnh sát kiểm tra hành chính nơi cô gái này hay đến chụp ảnh khiêu dâm. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Hậu đang dàn dựng cảnh nóng cùng gái bán thân tên Hòa.



Tại cơ quan công an, Hậu khai cuối năm 2016, trong một lần đi mua dâm, anh ta ngỏ ý muốn giúp đỡ cô gái mình mua vui quảng cáo ảnh mát mẻ lên các web đen để việc làm ăn được thuận lợi. Nhàn đồng ý trả Hậu 4 triệu đồng/tháng để đổi lại sự giúp đỡ này.



Ngày 17/2, Nhàn gọi điện hẹn Hậu tới chụp ảnh khỏa thân. Ngoài tiền công phải trả, Hậu còn được cô gái này cho "vui vẻ" miễn phí.



Giống như Nhàn, gái bán dâm tên Hòa cũng phải trả phí 4 triệu đồng/tháng cho thanh niên nhà ở huyện Quốc Oai, kèm điều khoản được "mây mưa" không mất tiền.



Chiều 19/3, do ảnh đăng trên web đen bị mờ, Hòa gọi điện yêu cầu Hậu đến nhà nghỉ chụp lại. Anh ta vừa vào vai diễn cùng Hòa, vừa tự chụp ảnh. Khi cặp đôi sắp kết thúc buổi ghi hình, họ bị cảnh sát ập tới bắt quả tang.

Theo Zing