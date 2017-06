TPO - Nhóm thanh niên cho rằng cô gái là nhân viên quán hát nên mời vào hát cùng, từ đó dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả và án mạng đã xảy ra…

Ảnh minh họa

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tài An (SN 1990, ở Thường Tín, Hà Nội) về tội “Giết người” theo Điểm n; Khoản 1; Điều 93 BLHS với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, tối 23/9/2016, An tới dự sinh nhật Vũ Văn Thắng (SN 1998). Khoảng 1h ngày hôm sau, cả nhóm tới 1 quán karaoke ở Thanh Trì (Hà Nội) để hát.

Tại đây, Thắng có gọi thêm anh Nguyễn Văn Huy (SN 1991, ở Thường Tín, Hà Nội) tới hát cùng. Quá trình này, Thắng và 2 người bạn khác có ra ngoài ngồi chơi và gặp 1 cô gái đang hát ở phòng bên cạnh.

Do nhầm cô gái này là nhân viên của quán, các thanh niên đã mời cô vào hát cùng nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn của cô. Thấy vậy, Nguyễn Văn Huy liền xông vào can ngăn.

Cùng lúc, An ra ngoài và nhầm lẫn rằng Huy định đánh bạn của mình nên xông vào bóp cổ anh này. Được mọi người can ngăn, An về nhà người cậu họ của mình nghỉ ngơi nhưng liên tục đe dọa “hôm nay tao phải giết nó”.

Vì vậy, khi được cậu chở về, đối tượng cầm theo 1 cây kéo với mục đích sẽ đâm anh Huy nếu gặp trên đường. Trớ trêu, khi cả 2 đang đi xe thì gặp Huy nên người cậu của An dừng lại, bắt tay giảng hòa.

Tuy nhiên, ngay khi Huy tới gần, An dùng kéo đâm trúng ngực trái khiến anh này ngã xuống mương nước cạnh đó. Anh Huy sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu vì bị thủng tim dẫn tới mất máu cấp.