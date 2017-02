Xảy ra cãi vã, xô xát chỉ vì chưa đủ tuổi…chúc Tết, mấy người cùng làng đã đánh nhau khiến một người tử vong do chấn thương sọ não.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 6/2, Công an huyện Tiên Lãng đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng gồm: Bùi Văn Dưỡng 40 tuổi, Đỗ Văn Ân, 58 tuổi, Phan Hữu Phương, 58 tuổi, cùng trú tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.Trước đó vào trưa ngày 30/1, chị Phan Thị Phượng, 45 tuổi, trú tại thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh, tổ chức lễ hoá vàng, có mời một số người tham dự, trong đó có anh Nguyễn Văn Hoà, 45 tuổi, là anh rể chị Phượng, trú tại xã Toàn Thắng và anh Nguyễn Văn Cộng 45 tuổi, ở thôn Đông Nhinh ở xã Tiên Minh.Sau khi ăn uống xong, anh Hoà gặp Dưỡng ở hiên nhà, Dưỡng có chúc tết, xong Hoà cho là Dưỡng “chưa đủ tuổi…”.Dưỡng bực tức quay về nói lại với bố vợ là Đỗ Văn Ân, sau đó chở ông đến nhà chị Phượng, tại đây đã xảy ra cãi vã, xô xát giữa ông Ân với anh Hoà và anh Cộng. Dưỡng cùng ông Ân và ông Phương dùng tay đấm nhiều phát vào vùng đầu anh Cộng, dẫn đến làm anh Cộng tử vong do chấn thương sọ não.Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã xuống hiện trường, xác minh vụ việc đồng thời tiến hành bắt giữ các đối tượng nêu trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.