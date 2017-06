Mâu thuẫn chuyện trong gia đình, người đàn ông 35 tuổi ở Quảng Bình chạy vào rừng lấy khẩu súng AK rồi bắn 3 phát chỉ thiên nhằm 'cảnh cáo' cô em dâu của mình.

Khẩu súng AK do Sơn dùng để bắn chỉ thiên, cảnh cáo em dâu

Cơ quan điều tra công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến một người đàn ông trên địa bàn có hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Theo hồ sơ, chiều 13/6, Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi, trú xã Phúc Trạch, Bố Trạch) chạy xe máy vào khu vực rừng gần khu du lịch Động Thiên Đường để lấy một khẩu súng AK được giấu sẵn trong vách đá.



Sau khi lấy khẩu súng còn nguyên băng đạn, Sơn bắn 3 phát chỉ thiên khiến người dân gần đó lo lắng, hoảng sợ. Nghe tiếng súng, chị Lê Thị Hiệp (29 tuổi, em dâu Sơn) đang bán quán gần đó liền chạy đến can ngăn, thuyết phục anh đưa súng cho mình rồi giao nộp cho công an huyện Bố Trạch.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sơn khai nhặt được khẩu súng AK trong một lần đi rừng rồi đem giấu vào vách đá từ lâu. Do mâu thuẫn chuyện gia đình với em dâu là Nguyễn Thị Hợp (22 tuổi) nên Sơn đi lấy súng, bắn chỉ thiên để cảnh cáo.