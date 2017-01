Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) vừa mới bàn giao đối tượng Trần Văn Vương (26 tuổi, ngụ thôn Long Phước, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu) cho Công an tỉnh Phú Yên để điều tra, làm rõ về vụ án mạng xảy ra vào chiều 28.1 (mùng 1 Tết Đinh Dậu) trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h30’ chiều 28.1 Trần Văn Vương và người em cọc chèo ở cùng địa phương là Trịnh Văn Bền (26 tuổi) xảy ra mâu thuẫn gay gắt với nhau do liên quan đến việc tranh chấp tiền vay mượn. Sau một hồi cãi vã, Vương đã cầm con dao Thái Lan đâm Bền tử vong rồi bỏ trốn.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sông Cầu đã đến hiện trường, tiến hành bảo vệ hiện trường và thực hiện các bước điều tra, khám nghiệm ban đầu và điện báo cho Công an tỉnh Phú Yên.



Sau khi gây án và bỏ trốn, được sự vận động của cơ quan công an, đến tối cùng ngày xảy ra vụ án, Vương đã ra đầu thú.



Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiến hành củng cố các hồ sơ, thủ tục và điều tra để làm rõ vụ việc.



