Thấy mẹ bị dọa nạt, 3 thanh niên ở Phú Xuyên (Hà Nội) cầm hung khí chạy đến đánh người đàn ông trung tuổi. Nạn nhân tử vong, còn các nghi phạm bị cảnh sát giam giữ hôm 29 Tết.

Công an huyện Phú Xuyên vừa chuyển bị can cùng hồ sơ, vật chứng vụ án giết người xảy ra hôm 26/1 (tức 29 Tết) đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.



Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, hôm vụ án xảy ra, ông Phan Thanh Trí (47 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) thấy trâu của nhà bà Hà (ở cùng quê, đã đổi tên) đi vào vườn rau của gia đình. Lời qua tiếng lại, người đàn ông trung tuổi đã dọa đánh bà Hà.



Biết chuyện, 3 con trai của bà Hà là Lương Văn Nguyễn (26 tuổi), Lương Văn Hạnh (36 tuổi) và Lương Văn Khánh (39 tuổi) đã cầm gậy gỗ, tuýp sắt sang đánh ông Trí.



Cảnh sát xác định khi xô xát xảy ra, ông Trí đã cầm dao quắm chém trúng Nguyễn. Sau đó, chủ vườn rau bị nhóm thanh niên phản đòn rồi tử vong.



Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã vận động 3 nghi phạm ra đầu thú. Căn cứ tài liệu thu thập, Công an huyện Phú Xuyên đã khởi tố bị can, tạm giam Lương Văn Nguyễn, Lương Văn Hạnh và Lương Văn Khánh để điều tra về hành vi Giết người.

Theo Zing