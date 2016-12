TP - Các nhà chức trách tỉnh Đắk Lắk đang xử lý đơn tố cáo 3 cán bộ cấp phó thuộc 3 cấp xã - huyện - tỉnh về hành vi vòi vĩnh, lừa dân.

Phó Chủ tịch xã lừa dân “chạy việc”

Trong video clip ông Mai Hiền nhận tạm ứng trước 50 triệu đồng với lời hứa sẽ “chạy việc” cho một người dân, câu đầu tiên ông nói là “đi nhậu với các sếp”!

Ông Mai Hiền (SN 1976) từ khi vào được ghế phó chủ tịch UBND xã Cư Suê giữa năm 2012 tới nay, đã nhiều tai tiếng về việc hay ra giá với không ít người dân địa phương để “chạy” việc nọ, việc kia. Có người giao tiền xong thấy không được việc, đã ghi âm, ghi hình lấy bằng chứng, gửi kèm đơn tố cáo ông Hiền lừa họ, như vụ ông Nhâm tố ông Hiền đòi 100 triệu đồng để “chạy” cho con ông vào làm kế toán xã, có video clip và giấy biên nhận ông Hiền nhận trước 50 triệu đồng; Vụ bà Hoa tố ông Hiền nhận 27 triệu đồng; Vụ ông Hường tố ông Hiền nhận 20 triệu đồng “sang tên bìa đỏ”...

Ông Mai Hiền nhận tiền của dân. Ảnh cắt từ video clip.

Thậm chí nghe tin một chị nông dân khoan giếng tìm nước chống hạn, ông Hiền cũng quần đùi chạy xe máy vào tận nơi. Trong lúc sếp dọa phạt dân tội khoan giếng không xin phép, thì công an viên tháp tùng rỉ tai dân bảo nên chi tiền. Chị nọ nổi đóa tố cáo, hỏi vì sao 2 giếng khoan gần đó xã không phạt? Hậu quả của nhiều phi vụ bị lật tẩy, là ông Mai Hiền bị mất chức Phó Chủ tịch xã, phải nhận quyết định thôi việc. Cuối tháng 11/2016, một phó chủ tịch UBND tỉnh phải ký quyết định chuyển đơn tố cáo ông Hiền lừa dân sang cho cơ quan điều tra.

Ông Trương Văn Chỉ - Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar cho biết: Huyện đang chờ kết quả điều tra để xử lý tiếp các sai phạm của ông Mai Hiền, không thể để ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng bộ, chính quyền huyện và xã.

Phó Chánh án huyện vòi tiền “chạy án”

Người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã yêu cầu bà Trương Thị Hoa, thẩm phán, Phó chánh án TAND huyện Ea Kar đến nhiệm sở để điều tra làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Nông Văn Thụt (SN 1969, ở thôn 12, xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về việc thẩm phán này ép ông phải chi tiền, để cho ông hưởng án treo.

Ngày 30/6/2016, ông Thụt lái xe tải chở heo, tại đoạn đường giao nhau giữa 2 thôn của xã Cư Yang. Khi lách tránh ổ gà, xe của ông Thụt không may va vào bà Trần Thị Giới (58 tuổi) đang đạp xe chở trứng khiến bà Giới chết tại chỗ. Ông Thụt hối lỗi, vay mượn lo chi phí mai táng cho gia đình bà Giới 110 triệu đồng. Thân nhân bà Giới đã làm đơn bãi nại cho ông Thụt.

Tuy nhiên, cuối tháng 10/2016, Tòa án huyện Ea Kar ban hành quyết định đưa vụ ông Thụt gây tai nạn chết người ra xét xử, do thẩm phán Trương Thị Hoa ký. Theo đơn tố cáo, bà Hoa nhiều lần gợi ý cho ông Thụt qua điện thoại, rằng nên “chạy” để được hưởng án treo, với giá 120 triệu đồng, nếu không sẽ phải lãnh từ 5 đến 15 năm tù. Gia đình ông Thụt hoảng sợ, vì ông là điểm tựa duy nhất của bà vợ đau ốm và 5 đứa con nhỏ, nợ nần chưa trả hết.

Sau nhiều lần vợ chồng ông Thụt van xin, bà Hoa hạ giá xuống còn 80 triệu đồng vì “còn cấp trên”. Chạy vạy cho đủ 80 triệu đồng, trưa ngày 5/12, ông Thụt mang tiền đến nhà bà Hoa giao, sau khi đã chụp ảnh serie một số tờ tiền xếp sẵn và ký đơn tố cáo bà Hoa, gửi đến các nhà chức trách qua đường bưu điện. Nhận tiền xong, bà Hoa cho biết việc xử ông Thụt sẽ diễn ra vào chiều 6/12/2016.

Nhưng chiều 5/12, toàn bộ bằng chứng vòi tiền chạy án của bà Hoa, gồm các tệp dữ liệu ghi âm, ghi hình đã được ông Thụt giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk. Sáng 6/12, Công an tỉnh đã cử lực lượng “hộ tống” bà Hoa từ nhà lên trụ sở tòa án huyện để lấy lời khai, và việc điều tra tới nay vẫn đang tiếp diễn!

Giấy nhận 350 triệu đồng của ông Y Tuyến Ksơr.

Nguyên Phó phòng PC 64 nhận nhiều tỷ đồng “chạy trường”

Tuy nhiên, cộng cả số tiền ông nguyên phó chủ tịch xã Cư Suê và bà Phó Chánh án tòa án huyện Ea Kar đã nhận, vẫn chưa bằng “số lẻ” của khối tiền nhiều tỷ đồng mà ông phó phòng PC 64 Công an tỉnh - thượng tá Y Tuyến Ksơr đã liều nhận để hứa “chạy trường”, “chạy biên chế” .

Sau khi báo Tiền Phong ra ngày 2/12/2016 đăng tin đã khởi tố vụ án thượng tá lừa dân, dân chúng tiếp tục cung cấp chứng cứ về việc ông này còn lấy tiền nhiều người khác. Đáng chú ý, kèm giấy nhận tiền 350 triệu đồng mà thượng tá Y Tuyến Ksơr ký nhận ngày 25/11/2014 với cam kết “Nếu trong 4 tháng lo việc cho cháu Nguyễn Ngọc Hướng vào biên chế ngành không được tôi sẽ hoàn trả lại số tiền trên”, còn có lá đơn xin vào ngành của anh Hướng. Ở góc trên bên trái đơn, là bút phê “BGĐ Công an Đắk Lắk giải quyết”, ngày 2/11/2014 với chữ ký ghi tên một vị tướng phó Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng thuộc Bộ Công an, khi đó đang phụ trách mảng công tác tổ chức Công an các tỉnh Tây Nguyên, hiện đã về hưu.

Ngày 23/12/2016 trả lời báo Tiền Phong về tiến trình xử lý, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Lãnh đạo Công an tỉnh đã nhận được văn bản trả lời của Bộ Công an, nhất trí tước danh hiệu Công an nhân dân, tước quân tịch của thượng tá Y Tuyến Ksơr. Công an tỉnh đang thực hiện các thủ tục tiếp theo. Ông Y Tuyến Ksơr vẫn tự báo đang đi chữa bệnh, nhưng việc khởi tố bị can sẽ được tiến hành trong vài ngày tới.