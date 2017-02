Khách đến uống rượu có nhu cầu "vui vẻ", bà chủ quán nhậu ở Kiên Giang môi giới nhân viên bán dâm cho khách rồi thu 30.000 đồng

Công an huyện An Biên (Kiên Giang) ngày 24/2 bắt tạm giam Hồ Hồng My (39 tuổi, ở xã Nam Thái) về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo điều tra, hồi tháng 11/2016, My mở quán nhậu đồng thời tuyển nhiều “chân dài” làm tiếp viên. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì cô ta trực tiếp môi giới cho nhân viên phục vụ từ A đến Z.

Mỗi lượt các cô gái "đi khách", My thu 30.000 đồng. Riêng trường hợp nữ tiếp viên bán dâm tại quán nhậu thì "tú bà" thu thêm 50.000 đồng tiền phòng.

Cuối năm 2016, cảnh sát kiểm tra nhà trọ, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm do My làm môi giới.