TPO - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 3 lái xe taxi có hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định.

Ba lái xe taxi bị xử phạt về hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định

Ngày 13/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính 2 triệu đồng/người đối với 3 lái xe taxi vì hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định.Trước đó, vào sáng 10/2, đội cảnh sát Môi trường – công an quận Hoàng Mai phát hiện 3 trường hợp có hành vi tiểu tiện không đúng nơi quy định tại khu vực ven đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.Lực lượng chức năng đã mời 3 người này về trụ sở để làm rõ. Căn cứ vào điểm b, khoản 1, điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc xử lý các vi phạm quy định về vệ sinh nơi công công, CA quận Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng/người đối với N.P.L (SN 1990, ở Thanh Hóa hiện trú tại Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội), P.V.D (SN 1988, ở Nam Định hiện trú tại Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và P.V.X (SN 1980, ở Thường Tín, Hà Nội).Được biết, cả 3 trường hợp trên đều là lái xe taxi ở Hà Nội. Tại cơ quan chức năng, cả 3 trường hợp vi phạm đều chấp hành hình thức xử phạt.Theo đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an quận Hoàn Mai, các trinh sát hóa trang đã ghi lại hành vi vi phạm của 3 trường hợp trên sau đó báo cho lực lượng công khai và công an phường.“Các trinh sát dùng máy quay để ghi lại hình ảnh vi phạm. Hiện chúng tôi chưa thể sử dụng các phương tiện khác như camera công cộng để xử lý do việc trích xuất dữ liệu mất nhiều thời gian và hình ảnh có thể không rõ nên người vi phạm có thể chối cãi” – đại tá Thái cho biết.Ngoài ra, đại tá Thái cho biết thêm, trong thời gian tới đơn vị sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và có thể sẽ tạm giữ phương tiện nếu không chịu nộp phạt. Những trường hợp tái phạm ngoài xử phạt với mức răn đe hơn sẽ thêm hình thức cưỡng chế lao động công ích dọn dẹp vệ sinh công cộng.