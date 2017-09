Ba thanh niên bịt mặt xông vào bệnh viện bắn người

Ngày 8/9, Công an tỉnh Tiền Giang bắt ba nghi can để điều tra vụ nổ súng truy sát người tại Bệnh viện Quân y K120.

Theo điều tra ban đầu, chiều bốn hôm trước, Trần Nhật Minh và Bùi Minh Tuấn đến nhà Cao Quốc Ân cùng ở TP Mỹ Tho để thanh toán do ăn chia ma túy không đồng đều. Ân chạy vào nhà đóng cửa nên cả hai chỉ hăm dọa rồi bỏ đi.



Lúc sau, Ân chạy xe máy đón bạn gái, thủ dao phòng thân. Giữa đường, anh ta bị Minh và Tuấn chặn đường dùng dao đâm trúng bụng. Minh cũng dính nhát dao, chết trên đường đi cấp cứu.



Nghe bạn cùng chơi ma túy tử vong, ba thanh niên đến Bệnh viện Quân y K120 tìm Ân để trả thù. Thấy đối thủ đang khâu vết thương tại phòng tiểu phẫu, khoa cấp cứu, cả ba bịt mặt, mang dao xông vào đâm liên tiếp. Một tên rút súng bắn nhưng không trúng.



Ba nghi can nhanh chóng bỏ trốn. Riêng Ân nằm gục tại phòng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre.



Vụ truy sát làm một số bệnh nhân hoảng loạn tháo chạy, nhiều dụng cụ y tế như đèn chiếu, đèn cao áp, bàn ghế... bị hư hỏng. Một dao dính máu, một vỏ đạn loại súng bắn đạn cao su được thu giữ tại hiện trường.



Qua trích xuất camera của bệnh viện, cảnh sát đã bắt giữ nhóm nghi can.

Theo VnExpress