Vừa phóng xe bỏ chạy, Lau vừa nã đạn về phía lực lượng truy đuổi rồi cố thủ suốt 3 tiếng trên núi, liên tục bắn súng đe doạ.

Nghi can Lau bị khống chế

Công an Lai Châu đưa tin,14h ngày 24/2 cảnh sát chống ma túy của huyện Tân Uyên (Lai Châu) phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy nghi vấn vận chuyển ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe. Không chấp hành, hai nghi phạm vứt ba lô xuống vệ đường, phóng xe bỏ trốn.

Bị trinh sát đuổi kịp, một người rút súng K59 bắn vào lực lượng vây bắt khiến anh Nguyễn Văn Đoàn (cán bộ thanh tra huyện) bị thương ở chân. Anh Đoàn trên đường đi công tác gặp tổ công tác đang truy đuổi nên tham gia hỗ trợ.

Do nghi phạm tiếp tục bỏ chạy, địa hình khó khăn, cảnh sát phải nhờ người dân xã Thân Thuộc tham gia bám đuổi, theo dõi hành tung.

Hơn 15h cùng ngày, cảnh sát khống chế được nghi can nữ là Sồng Thị Dí, song nghi phạm còn lại là Hạng A Lau tiếp tục bỏ chạy, nổ súng chống trả quyết liệt, trốn vào khe núi. Tình thế buộc công an huyện phải thông báo với Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo hỗ trợ phá án.

Khai với cơ quan điều tra, Lau nói vận chuyển thuê để lấy 150 triệu đồng tiền công.

Khám chiếc ba lô do Lau và Dí ném lại lề đường, các trinh sát thu 39 bánh heroin, 6,5 triệu đồng, 600 USD và 100.000 kíp Lào.

Đây là chuyên án được công an huyện Tân Uyên theo dõi từ đầu tháng 1. Gần 40 trinh sát được điều động thu thập chứng cứ đường dây buôn bán ma túy này.