TP - Do bất mãn, bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đỗ Cường Minh (Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái) đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Phòng làm việc - hiện trường vụ án của cựu Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường vẫn còn nhiều giấy tờ, văn bản. Ảnh: Tùng Duy.

Sau hơn 4 tháng điều tra, chiều 26/12, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo, cho biết như trên về kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái.

Đỗ Cường Minh là hung thủ duy nhất

Tại buổi họp báo, trung tá Phạm Anh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái thông tin: Khoảng 7h30 ngày 18/8/2016, Công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo về việc ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) bị bắn tại phòng làm việc; bên cạnh có ông Đỗ Cường Minh (Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh) nằm gục. Trong khi đang cấp cứu các ông Tuấn, Minh, công an tiếp tục nhận được tin báo ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy) cũng bị bắn tại phòng làm việc. Do vết thương quá nặng, các nạn nhân đã tử vong chiều cùng ngày.

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Yên Bái xác định: Khoảng 6h30 ngày 18/8/2016, ông Minh điều khiển ô tô chở vợ là Nguyễn Thị Thu Hà (Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái) đến cơ quan làm việc. Sau đó ông Minh điều khiển xe đến Văn phòng Tỉnh ủy, đi bộ lên phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường ở tầng 2.

“Thấy ông Cường đến phòng làm việc, Minh vào theo và dùng súng K59 bắn 4 phát vào người ông Cường. Bắn xong, Minh mang theo súng, xách cặp đi xuống ô tô và đi đến đỗ tại sân Ban Tổ chức Tỉnh ủy rồi tiếp tục đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, cách phòng làm việc của ông Cường khoảng 150m. Khi đến gần cửa phòng ông Tuấn, Minh gặp lái xe của ông Tuấn và được thông báo đứng chờ vì đang có khách. Khoảng 3 phút sau, đoàn khách ra, Minh đi vào phòng ông Tuấn và khép cửa lại, rồi dùng rút súng bắn 3 phát đạn vào người ông Tuấn, sau đó tự bắn 1 phát vào đầu mình tự sát” - trung tá Sơn nói.

Do thủ phạm gây án là Đỗ Cường Minh đã chết, với kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái kết luận Đỗ Cường Minh là thủ phạm duy nhất. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Loại trừ mâu thuẫn làm ăn, ghen tuông

Vẫn theo ông Sơn, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm và anh chị em trong gia đình Đỗ Cường Minh nhưng không ai biết về mâu thuẫn và động cơ gây án của Minh là gì. Bản thân ông Minh không vay nợ cơ quan và các anh chị em trong gia đình. CQĐT đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không phát hiện có dấu hiệu của động cơ gây án là do ghen tuông tình ái, không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị.

Trung tá Sơn thông tin thêm, thời gian tháng 4 và tháng 7/2015, ông Phạm Duy Cường nhận được 2 lá đơn (nặc danh) tố cáo tham nhũng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh và giao cho Công an tỉnh Yên Bái xác minh. Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức xác minh, đến ngày 10/8/2016 có kết quả như sau: Quá trình thực hiện dự án nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Yên Bái, Ban quản lý dự án và Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn để xảy ra một số sai phạm, song chưa phát hiện dấu hiệu tư lợi cá nhân.

“Cơ quan chức năng xác định, trách nhiệm của ông Minh là người quản lý, điều hành chung hoạt động của dự án, trong quá trình thanh quyết toán đã trực tiếp ký duyệt vào các chứng từ chi ngoài quy định” - ông Sơn thông tin. Từ kết luận trên, ngày 17/8/2016, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã họp và giao Công an tỉnh Yên Bái chuyển hồ sơ kết quả xác minh tố cáo trên cho Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái chỉ đạo tập thể, cá nhân kiểm điểm sai phạm.

Bất mãn vì sắp xếp nhân sự

Đối với kết quả điều tra về việc sắp xếp, bố trí vị trí công tác của ông Đỗ Cường Minh, cơ quan điều tra cho biết: Thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã giao Sở NN&PTNT xây dựng đề án, trong đó có nội dung sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm. Cuối tháng 7/2016, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái đã làm việc với ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy để bàn về cơ cấu nhân sự.

Trong buổi làm việc, ông Ngô Ngọc Tuấn cho ý kiến là tổ chức bỏ phiếu thăm dò chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho ông Kiều Tư Giang (Chi cục trưởng Lâm nghiệp). Đến sáng 26/7, Sở NN&PTNT đã họp, lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Kiểm lâm. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp diễn ra, ông Tuấn đã điện thoại chỉ đạo tiến hành bỏ phiếu thăm dò chức danh Chi cục trưởng Kiểm lâm đối với cả ông Kiều Tư Giang và Đỗ Cường Minh. Kết quả cuộc bỏ phiếu không được công bố mà niêm phong lại và được ông Phạm Tiến Hưng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy mang về Ban.

Sau đó, ông Ngô Ngọc Tuấn điện thoại gọi ông Trần Thế Hùng đến phòng làm việc và nói trong thời gian tới tạm thời sẽ đưa ông Mai Mộng Tuân, Phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm chức danh Chi cục trưởng Kiểm lâm và giao Sở này làm quy trình để ông Tuân kiêm chức danh trên (tất cả chỉ là trao đổi miệng). Tiếp đến, ngày 7/8/2016, Ban giám đốc và BCH Đảng ủy Sở NN&PTNT đã họp, ra nghị quyết và làm tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét quyết định ông Tuân kiêm chức danh Chi cục trưởng Kiểm lâm, còn ông Kiều Tư Giang, Đỗ Cường Minh, Nguyễn Đức Thiện, Đào Đình Khoa giữ chức phó chi cục trưởng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hà (vợ ông Đỗ Cường Minh). Bà Hà cho biết, trong cuộc sống gia đình giữa bà Hà và ông Minh không xảy ra mâu thuẫn, rất hạnh phúc. Trước ngày Sở NN&PTNT họp, lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Kiểm lâm vài hôm, ông Minh có nói với bà Hà là đã lên gặp ông Phạm Duy Cường để đề đạt nguyện vọng muốn làm việc ổn định tại Chi cục Kiểm lâm và ông Cường nói với ông Minh thích làm ở đâu ổn định thì cứ ở đấy.

“Hôm trước khi xảy ra vụ án (17/8), Minh vẫn đi làm bình thường nhưng buổi tối thì thấy buồn và trằn trọc khó ngủ. Đến sáng, ông Minh dậy dọn dẹp nhà sau đó hai vợ chồng ăn sáng tại nhà. Đến khoảng 6h30, ông Minh lái ô tô đưa bà Hà đi làm. Đồng thời bà Hà cũng cho biết, ông Minh không làm ăn kinh tế gì với ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn” - ông Sơn thông tin.