TPO - TIN NÓNG ngày 14/3: 6 tháng làm “nô lệ tình dục” của cô bé 15 tuổi; Thai phụ bị sát hại trong đêm; Hai thanh niên đánh CSGT bất tỉnh; Tổ chức sinh nhật cho bạn gái bằng ma túy...

Để tăng độ phê trong tiệc sinh nhật của Nguyễn Thị Hồng Vân (42 tuổi), Bùi Tấn Long (41 tuổi) mang thuốc lắc đến cho Vũ Văn Hưởng (46 tuổi), Nghiêm Hoài Nam (35 tuổi) cùng chơi tại quán karaoke ở phường Kênh Dương. Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) bất ngờ kiểm tra và tạm giữ cả 4 đối tượng để làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)

Khi bị CSGT An Lạc ra hiệu dừng xe do lưu thông với tố độ cao, Đỗ Thanh Sang (SN 1996, quê Bình Định) và Nguyễn Đức Trãi (SN 1996, quê Quảng Ngãi) lao xe thẳng vào tổ công tác rồi vung chân đạp khiến 1 cán bộ CSGT bị ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Công an quận 6, TP.HCM đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra, xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

. Sau khi xảy ra vụ án, chống của nạn nhân là Bùi Văn Lương bỏ đến nhà người thân rồi nhờ gọi công an để đầu thú. Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ vụ việc.

Do mâu thuẫn cá nhân, csau đó tại bệnh viện. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án giết người và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.Trong 6 tháng liền,. Ngay khi có kết quả giám định ADN, Công an TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt tạm giam đối tượng Tiến về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Liên quan. Trước đó, bà Thủy tố cáo ông T. (76 tuổi, cùng ở chung cư Lakeside) dâm ô với con gái bà. Công an TP Vũng Tàu xác định có 6 cháu bé khác từng bị ông T dâm ô.Được mời mua vé số,. Vụ việc khiến 2 người bị thương. Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tạm giữ nghi can để điều tra làm rõ.Tối 13/3, trên địa bàn xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình)

Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) đang tạm giữ nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) cướp tiền của một người vừa giao dịch với ngân hàng ở thị trấn Dương Đông. Đối tượng này đợi nạn nhân vừa bỏ tiền vào cốp liền lao đến cướp cả tiền lẫn xe phóng đi. Một nhân chứng đuổi theo đã đạp ngã, khống chế kẻ gây án giao cho công an. (Xem chi tiết)