TPO - TIN NÓNG ngày 14/2: Cô gái bị bạn facebook dụ dỗ quan hệ có thai; Anh bắn chết em rồi dựng hiện trường giả; Cuồng ghen, nam thanh niên đâm 3 người gục tại chỗ; Đưa nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ "mây mưa" rồi trộm tài sản...

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ Lê Minh Quân (36 tuổi, quê thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.. Nhiều nạn nhân sập bẫy của Quân đã đến công an trình báo.Sau thời gian quen biết qua facebook,. Công an thành phố Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Tuấn Phúc về hành vi Giao cấu với trẻ em.Phát hiện mình, vứt súng đạn xuống suối rồi cố ý đưa người thân đi tìm chệch hướng. Công an huyện H'drai đang tạm giữ Bồng Văn Phong để điều tra vụ việc.Rạng sáng 13/2,, gây náo loạn trên tuyến quốc lộ 1A hàng giờ đồng hồ. Lãnh đạo Công an xã Hưng Thịnh cho biết, đã báo cáo với công an huyện để tìm cách giải quyết.

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình)vừa bắt giữ nghi phạm Trần Đình Hoàn (SN 1994; trú thị trấn Nông trường Việt-Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để làm rõ hành vi Giết người. Cơ quan chức năng cáo buộc, Hoàn đã sát hại cha ruột của mình là ông Trần Đình Ch. (SN 1954) ngay tại nhà. (Xem chi tiết)

Bất ngờ đột kích quán bar Deluxe 030 (số 65, Võ Văn Tần, phường 6, quận 3),

. Sau khi kiểm tra hành chính, 43 người nghi vấn sử dụng ma túy được đưa về trụ sở Công an phường 6, quận 3. Qua kiểm tra nhanh, có 12 người dương tính với ma túy.

Thấy Trà Hữu Nhanh (33 tuổi) đâm gục chị Huỳnh Thị Thúy Duyên (34 tuổi) và "tình địch" Lê Văn Toàn (37 tuổi, cùng ngụ ấp 4, xã Tân Lập) vì cuồng ghen, ông Nguyễn Văn Tranh (52 tuổi, ngụ ấp Mương Khai, xã Tân Thành) lao vào can ngăn cũng bị đâm trọng thương. Công an huyện Mộc Hóa (Long An) đã tạm giữ Trà Hữu Nhanh để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)