TPO - TIN NÓNG ngày 14/4: Truy bắt 2 nghi can giết người trong nhà nghỉ; Quán karaoke thuê tiếp viên múa khỏa thân phục vụ khách hát; Nổ lớn trong đêm, 4 người trong một gia đình thương vong; Chị gái bắt quả tang gã trai 'quan hệ bậy' với em gái 14 tuổi...

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã. Đối tượng này thừa nhận, từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017 đã gây ra 4 vụ sàm sỡ, quấy rối nhiều phụ nữ người nước ngoài trên địa bàn quận.Sau khi L.M.L (SN 1999) và L.C.T (SN 2001, cùng ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) đến nhà nghỉ ở thị trấn Kiến Đức tìm anh Võ Thanh Tùng (SN 1981, ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp),. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, 2 nghi can trên đã rời khỏi địa phương.Bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Thy Thy của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dũng (tại ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho). 2 nữ tiếp viên này khai do chủ cơ sở gọi đến để phục vụ khách.Cho rằng do vợ cằn nhằn khiến đám bạn nhậu bỏ về,. Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ nghi can Thiện để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.Khoảng 21h ngày 13/4, tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Thử (69 tuổi ở xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do có người nhồi thuốc pháo vào ống nước rồi kích điện dẫn đến vụ nổ.Xảy ra mâu thuẫn khi đang lao động tại sân bóng chuyền ở Trường giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm số 3 (xã An Thái, huyện Phú Giáo),. Công an tỉnh Bình Dương, đã bắt Phong để điều tra về hành vi Giết người.Biết Tuyên (14 tuổi, ngụ xã Băng Adrênh) hay chăn bò tại khu vực rẫy ở Buôn Cuê nên. Chị gái nạn nhân phát hiện sự việc đã tri hô người dân bắt giữ Đoàn. VKSND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đoàn để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em.