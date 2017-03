TIN NÓNG ngày 29/3: Tạm giữ hai mẹ con nghi can giết người thả trôi sông; Khởi tố vụ bảo vệ bị tố dâm ô nhiều học sinh tiểu học; Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong quán cà phê; Níu kéo tình cảm bất thành, thanh niên sát hại thiếu nữ...

Để quỵt tiền trúng đề hơn 100 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi),thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hai nghi can này để điều tra làm rõ vụ án.Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “Dâm ô” xảy ra tại một trường tiểu học để điều tra. Trước đó,. Không lâu sau đó, ông H. bị nhà trường cho nghỉ việc.Tiến hành kiểm tra hành chính tại quán cà phê-tẩm quất-thư giãn tại xã Liêm Phong (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Cơ quan chức năng đã khởi tố chủ quán Nguyễn Quốc Luân (SN 1974) và quản lý Nguyễn Văn Tiệp (SN 1993, cùng trú huyện Bình Lục) về hành vi Chứa mại dâm.Nghi ngờ anh Nam (SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) cặp kè bất chính với vợ mình,. Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố 4 đối tượng trên về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật.Được cho là do mâu thuẫn tình cảm,. Vụ việc được người dân quay clip tung lên mạng gây phẫn nộ trong cộng đồng. Công an phường 4, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.Trong lúc chơi đùa với bạn cùng lớp,. Phòng Giám định pháp y Công an tỉnh Nghệ An đã xuống hiện trường, khám nghiệm tử thi và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.Bạn gái đòi chia tay do mâu thuẫn, Phạm Ngọc Sơn (25 tuổi, quê Đăk Lăk) rình trước phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa từ sáng đến tối.rồi định đến cầu Bình Triệu tự tử nhưng được người thân thuyết phục nên đã tới công an quận Bình Tân (TP HCM) đầu thú.