TPO - TIN NÓNG ngày 13/1: Xử phạt người đăng ảnh siêu xe đồ chơi mang biển xanh; Hội Bảo trợ quyền trẻ em vào cuộc vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại; Người đàn ông nổ súng thị uy ngay trong nhà dân; Nam thanh niên dùng dao tự cứa cổ khi bị CSGT chặn xe...

Gặp cụ Nguyễn Văn Hoàn (SN 1947, ở Long Biên) nhờ tìm gái mại dâm cho mình và bạn, Vũ Văn Huy (SN 1963, ở Đống Đa) đã thỏa thuận thu của người này 1 triệu đồng nhưng giữ lại 400.000 đồng và trả cho 2 gái bán dâm 600.000 đồng. Tuy nhiên khi 2 cụ đang "vui vẻ" thì bị công an ập vào bắt giữ. TAND TP Hà Nôi vừa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Huy 24 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ sinh tên N., trú tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, đang theo học tại một trường THPT đóng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.Với mục đích câu like,. Cơ quan chức năng đang căn cứ theo quy định pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành Đại về hành vi sai phạm trên.

Hội Bảo trợ quyền trẻ em TP. HCM đang làm công văn để gởi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc chị M.C nghi con gái 6 tuổi bị xâm hại ngay tại Trường Tiểu học LTV (quận Thủ Đức). Đại diện Hội cho rằng, sự việc có nhiều nghi vấn cần làm rõ như: tại sao dữ liệu camera lại bị xóa, tại sao không công bố kết luận pháp ý... (Xem chi tiết)

, công an huyện Đắk Tô đã tiến hành truy tìm và bắt được Đạo khi đối tượng đang lẫn trốn tại nghĩa trang xã Diên Bình. Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can đối với Đạo về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vào 23h30 ngày 12/3,. Công an xã Cẩm Vịnh xác định những người tham gia hỗn chiến không phải là dân địa phương và đang điều tra vụ việc có liên quan sinh viên của trường này hay không.Điều khiển xe vi phạm luật giao thông tại đường Dương Bá Trạc (P.1, Q.8, TP.HCM),. Tổ công tác đưa nam thanh niên trên đến bệnh viện Q.8, sau đó người này được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu. Công an tình nghi nam thanh niên bị ngáo đá lúc xảy ra vụ việc.Nhận tin báo,Vừa mở máy điện thoại để nhận đón khách trên đường Nguyễn Tri Phương (P.5, Q.10),, gục ngay tại chỗ. Công an Q.10, TP.HCM đã tạm giữ hình sự 3 nghi can để mở rộng điều tra, xử lý.. Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân và danh tính của người này. Được biết, do gương mặt của nạn nhân bị cháy đen nên việc nhận dạng gặp khó khăn.