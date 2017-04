TIN NÓNG ngày 5/4: Hai chân dài bán dâm giá 2 triệu đồng/lần; Nổ súng truy sát trong đêm, hai người trọng thương; Ở nhà một mình, bé 5 tuổi bị chú họ hiếp dâm; Phát hiện thi thể trong bao nilon ở khu du lịch bỏ hoang...

Sau khi người dân phát hiện một thi thể đã phân hủy nặng tại khu du lịch Làng Tre (ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), công an huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã vào cuộc điều tra, nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Được biết,Lợi dụng lúc người nhà cháu Vàng Thị Máy (SN 2017, ở xã Lao Chải) mất cảnh giác, Giàng Seo Hảng và Sùng Thị Vang (cùng 23 tuổi, trú xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương), Tẩn A Sang (20 tuổi, trú xã Sử Pán, Sa Pa) và Giàng A Dơ (24 tuổi) lừa bắt đứa bé mang sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau.Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trung (29 tuổi) để điều tra hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, sau khiThấy cô cháu họ ở nhà một mình khi mẹ đã đi làm,. Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Viết Toàn để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Buộc ông Tô Thanh C (SN 1964, ngụ Q.10) trả nợ thay em gái bất thành,. Công an Q.10, TP.HCM đã tạm giữ nghi can Tiến và giám sát 1 đối tượng khác đang bị thương nặng trong quá trình bỏ trốn.Được cho là do mâu thuẫn trước đó tại quán karaoke trên đường Nguyễn Du,khiến Dương Mạnh C. (SN 1993, trú phường Tân Giang) và Võ Khắc P. (SN 1992, trú phường Nam Hà) trọng thương. Công an TP Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ vụ việc.TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt ‘chủ chứa’ Lâm Thị Thùy Dung (SN 1977, ngụ quận 5, TP.HCM) 3 năm 6 tháng tù về tội Chứa mại dâm. Trước đó,Cơ quan CSĐT công an thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông H.V.L (trú xã Định Trung, TP Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.