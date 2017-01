TPO - TIN NÓNG ngày 21/1: Băng trộm khống chế nữ phó giám đốc để cuỗm tài sản công ty; Con rể trộm 7kg vàng của bố vợ rồi 'trốn' vào viện tâm thần; Chủ quán cà phê điều hành 'động' mại dâm nam ở Sài Gòn; Nhắc nhở đôi trẻ cãi nhau giữa khuya, người đàn ông bị đâm chết'...

Do mâu thuẫn với vợ nên. Quang đem 5 miếng vàng bán được 780 triệu đồng, số còn lại đem gửi người thân sau đó "trốn" vào viện tâm thần ở Hà Nội. Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã bắt Ngô Văn Quang để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.Bất ngờ ập vào một quán cà phê và khách sạn ở quận Gò Vấp,. Các đối tượng khai được Lê Hữu Thanh Trúc (36 tuổi, quê Bến Tre, chủ quán cà phê) giới thiệu đi khách. Công an quận Gò Vấp đã tạm giữ 23 người liên quan đến hành vi Mua bán dâm để điều tra xử lý.Sau khi hành hung bà Nguyễn Thị Tú (45 tuổi, ngụ xã Đắk Gằn) ngoài đường,. Công an xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đang điều tra vụ việc.

Người bạn nhờ chở về nhà, trên đường phát hiện một phụ nữ nghe điện thoại trên đường Âu Cơ (phường 14, quận 11), Huỳnh Thanh Nhân (27 tuổi, ngụ quận 11) bỏ bạn xuống và áp sát người phụ nữ cướp tài sản rồi bỏ mặc bạn để chạy thoát thân. Công an quận 11, TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Thanh Nhân để điều tra xử lý về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn từ trước,Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 2 nghi phạm trên để điều tra về hành vi Giết người.Thấy Vũ Đình Đức Anh (27 tuổi) cãi nhau với bạn gái giữa đêm khuya gây ồn ào, ông Trần Minh Chánh (48 tuổi) ra nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn.. Công an Q.4, TP.HCM đang tiến hành truy bắt Vũ Đình Đức Anh để điều tra về hành vi Giết người.Cho Lê Công Danh (25 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) đi nhờ xe sau tiệc tất niên,. Sau gần 6 ngày lẩn trốn, đối tượng này đã đến công an huyện đầu thú. Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang điều tra nguyên nhân vụ việc.Đến trụ sở công ty (51A, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) lúc sáng sớm,. Kiểm tra chi nhánh công ty thì thấy mất một số tài sản trị giá 30 triệu đồng. Công an TP Lạng Sơn đang điều tra vụ việc.