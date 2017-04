TPO - TIN NÓNG ngày 9/4: Bắt quả tang vợ đang "mây mưa", chồng chém tình địch gục trên giường; Người đàn ông thú tội giết vợ rồi giấu xác vào bồn nước; Bé gái 8 tuổi nghi bị thanh niên trong xóm xâm hại; Nam thanh niên bị đâm chết sau cuộc truy sát...

trên đường đến bệnh viện. Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm.Phát hiện vợ đang "mây mưa" với người hàng xóm sau khi lừa mình trông hộ 2 đứa con ở nhà,. Công an xã IaBă (huyện Ia Grai, Gia Lai) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.Sau khi đánh nhau bên ngoài,. Công an huyện Cái Nước đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.Biết Bùi Xuân Đô (33 tuổi, trú xã Thanh Lương) quấy rối em dâu goá chồng của mình,. Công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đang tạm giữ Bùi Xuân Đô để điều tra làm rõ.Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau ở quán cà phê trên địa bàn xóm Công Thương,. Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.Trong lúc sang nhà bạn trong xóm chơi, thấy bé V. (8 tuổi, em gái của bạn) ở nhà một mình nên. Nghe tiếng cháu kêu la, ông nội bé V. chạy vè phát hiện vụ việc nên đã trình báo cơ quan chắc năng. Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt đối tượng Du để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Khi CSGT đề nghị đo nồng độ cồn khi phóng xe chạy quá tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM),. Công an quận 2 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Phong để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.Xảy ra mẫu thuẫn vào chiều 27 tết (24/1), Trần Thái Phúc (43 tuổi, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dùng tuýp sắt đánh vào đầu vợ, sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.. Ngày 8/4, Phúc đã đến Công an huyện Sơn Tịnh tự thú.