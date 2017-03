TPO - TIN NÓNG ngày 7/3: Hàng chục lần hiếp dâm con riêng của vợ; Học sinh lớp 5 chặn đường cướp tài sản của cụ 75 tuổi; Trung úy công an bị giang hồ đánh nhập viện; Không được thăng tiến, bí thư xã vu khống sếp ngoại tình...

Lợi dụng lúc người tình không có nhà,. Công an huyện H'Drai, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Như Mận để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Do không được bố trí làm Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội như mong muốn, ông Đinh Trọng Tấn-Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh đã phát tán nhiều tin nhắn “sáng tác” một lãnh đạo cấp cao của huyện quan hệ bất chính với nữ cán bộ dưới quyền bị bắt quả tang... Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam ông Tấn để tiếp tục điều tra. (Xem chi tiết)

Bịa chuyện có nguồn mỹ phẩm, điện thoại, vàng cao cấp giá rẻ ở Campuchia,. Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Huỳnh Thị Thu Thảo để để tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Vào xin lại 2 khúc gỗ gõ hộp khai thác trái phép bị Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng Liên Sang thu giữ trước đó bất thành,. Công an xã Sơn Thái (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Bị Công an huyện Điện Biên Đông yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính tại khu vực bản Kéo (xã Chiềng Sơ), Vàng Dua Dà (51 tuổi) và Ly A Cở (23 tuổi, cùng trú xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã) điên cuồng chống trả buộc lực lượng chức năng phải nổ súng khống chế, thu 4.000 viên ma túy tổng hợp. Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Sơn La đang điều tra mở rộng. (Xem chi tiết)

. Công an huyện Kỳ Sơn,

Nghệ An

đã tìm được Hòa khi cậu bé đang trốn trong rừng, cách nơi gây án 10 km và đã giao về gia đình quản lý.

Do muốn có tiền chơi game và sửa chiếc xe đạp,

Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đình Tường (38 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Tường điều khiển xe tải đến địa bàn thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ) thì đâm vào nhóm học sinh cấp 1 và cấp 2 khiến 1 em tử vong,4 em khác trọng thương. (Xem chi tiết)

. Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt kẻ gây án.