TPO - TIN NÓNG ngày 8/2: Bé 13 tuổi bị cướp, hiếp trên đường; Người nhà cô gái bị giết bỏ xác trong bao tải đến nhận dạng; Đi nhậu bị “chặt chém”, thuê người rạch mặt chủ quán nhậu; Hành khách dùng dây thừng siết cổ tài xế taxi ở Sài Gòn...

Đang phê ma túy đá,(53 tuổi, trú thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) rồi đập phá đồ đạc. Khi được đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Thái, Kiên vẫn còn trong tình trạng lơ ngơĐón xe từ trung tâm Sài Gòn ra vùng vắng vẻ,, kêu cứu và cùng người dân khống chế nghi phạm, giao cho công an. Công an quận 9, TP.HCM đã tạm giữ nghi can Duy để điều tra về hành vi Cướp tài sản.VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai công dân Nhật Bản là Iwamura Masakazu (SN 1971) và Kitada Takayoshi (SN 1983) về tội Buôn lậu. Trước đó,định mang về nước bán lấy lời thì bị Hải quan tại sân bay Nội Bài phát hiện, bắt giữ.Liên quan vụ việc cô gái bị trói tay, sát hại bỏ thi thể trong bao tải ở xã Phước Bình (huyện Long Thành),. Theo thông tin ban đầu, cô gái tên là Hoàn (34 tuổi, quê huyện Củ Chi, TP.HCM) từng làm việc tại huyện Tân Thành (BR-VT). Người phụ nữ này đã mất tích trước đó và có hình xăm giống nạn nhân.Bị chủ quán cho nhân viên đuổi chém vì không chịu trả hóa đơn trên 1,2 triệu đồng,. Công an tỉnh Long An cho biết, hiện 6 đối tượng đã được triệu tập để phục vụ điều tra và 1 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.Bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Triều Châu 7 (trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Công an phát hiện 1 đôi làm nữ đang mua bán dâm.Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt quả tang ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa gồm 12 đối tượng tại nhà Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1976) và vợ Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1981, trú thôn Kiều, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý).hòng đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện.Sau khi. Thấy người dân phát hiện, "yêu râu xanh" nhanh chóng bỏ quần chạy thoát thân. Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố Huỳnh Công Hậu về hành vi Cướp giật tài sản và Hiếp dâm trẻ em.