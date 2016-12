TPO - TIN NÓNG trong ngày 24/12: Bé 14 tuổi bị 3 thanh niên hiếp dâm tập thể; Trúng gần chục viên đạn, 2 thanh niên thương vong; Sát hại bà của bạn, giấu thi thể dưới gầm giường; Bị đâm 4 nhát vào cổ khi thừa nhận ngoại tình; Đại gia mở 'tiệc ma túy' chiêu đãi bạn...

Sau khi uống rượu,. TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Trần Huy 15 năm tù, Phan Thanh Tín 16 năm tù, Huỳnh Trương Thảnh 12 năm tù bởi tội danh Hiếp dâm trẻ em.Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang điều tra cái chết bất thường của bà Nguyễn Thị Khuất (56 tuổi, trú nhà 35 đường Phạm Ngọc Thạch, P.Quang Trung, TP Kon Tum).Đột nhập nhà bà nội của bạn thân là Phạm Thị Sáu (74 tuổi, trú xã Xuân Mỹ) trộm tài sản song bị lộ,. Sau 6 tiếng lẩn trốn, Dũng bị cảnh sát bắt. Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Trần Tiến Dũng để điều tra tội Giết người.Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Phan Tiến Mạnh (21 tuổi),. Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi Giết người.Nghe vợ thừa nhận có quan hệ bất chính với anh "cột chèo" của mình,, trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng Phúc đã đến Công an phường Thống Nhất đầu thú.Ập vào căn nhà cao tầng tại khu dân cư Him Lam,. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều ma túy đá, thuốc lắc và 5 ôtô. Những người này cho biết được một đại gia chiêu đãi ở nhà hàng tại quận 1, sau đó tiếp tục về đây tổ chức "tiệc ma túy".Trong lúc hỗn chiến do mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên thôn Thành Mai (phường Quảng Thành) với một nhóm người ở địa phương khác,. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 4 nghi can, đang truy tìm những kẻ còn lại. Danh tính chủ mưu chưa được tiết lộ.Sau khi khởi tố vụ án, mới đây Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tiếp tục ban hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu-GĐ công ty TNHH ĐT-TM Long Sơn. Ông này đang