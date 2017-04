TPO - TIN NÓNG ngày 4/4: Bé 14 tuổi sinh con tố bị ông chủ cưỡng hiếp; 17 học sinh 'phê' shisha trong lớp học; Dùng dao khống chế phụ nữ mang thai cướp xe máy; Lời khai của người đàn bà dùng thuốc mê giết tài xế taxi...

Nhận được trình báo của hiệu trưởng trường THCS đóng trên địa bàn phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn),. Qua lời khai của nhóm học sinh, cơ quan chức năng đã tạm giữ hai phụ nữ có hành vi mua bán shisha cho những học sinh này.Cãi nhau do đàn dê của hàng xóm vào nương rẫy nhà mình,rồi bỏ trốn. Trong lúc truy bắt, Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang phát hiện Linh đã tử vong trong tư thế treo cổ nghi tử tử.Trong lúc Ngọc đang chơi cùng nhóm bạn,. Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bắt Hà Văn Toản để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.Do mâu thuẫn từ trước,… Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã triệu tập 14 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý.Sau khi gạ tình Lê Văn Hùng (51 tuổi, quê tỉnh Long An, tạm trú quận Gò Vấp),. Hôm sau, ông Hùng được người dân phát hiện đã tử vong. Công an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Loan để điều tra, xử lý.Bám theo người phụ nữ mang thai đến đoạn đường vắng ở phường 1 (thị xã Giá Rai),. Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đã bắt tạm giam 2 đối tượng trên về hành vi Cướp tài sản.. Do không được tư vấn, bà ngoại của nạn nhân đã không thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Đến đầu tháng 3/2017, bé P sinh con. Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang trưng cầu giám định ADN để lấy cơ sở xử lý vụ việc.Được thuê đã giải quyết mâu thuẫn,. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ về hành vi Giết người và đang tiếp tục điều tra vụ việc.